Gazzetta, la Fiorentina per arrivare alla prima punta Petagna, cederebbe Saponara alla Spal
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per prendere l'attaccante Andrea Petagna della Spal è disposta a cedere il cartellino del trequartista Riccardo Saponara come controp...
A cura di Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 10:14
Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per prendere l'attaccante Andrea Petagna della Spal è disposta a cedere il cartellino del trequartista Riccardo Saponara come contropartita tecnica più l'aggiunta di soldi.