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Gazzetta, la Fiorentina per arrivare alla prima punta Petagna, cederebbe Saponara alla Spal

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per prendere l'attaccante Andrea Petagna della Spal è disposta a cedere il cartellino del trequartista Riccardo Saponara come controp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 luglio 2019 10:14
Gazzetta, la Fiorentina per arrivare alla prima punta Petagna, cederebbe Saponara alla Spal -
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Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina per prendere l'attaccante Andrea Petagna della Spal è disposta a cedere il cartellino del trequartista Riccardo Saponara come contropartita tecnica più l'aggiunta di soldi.

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