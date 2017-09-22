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Petagna: ''A Firenze sarà dura, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque''

Al Corriere di Bergamo parlando anche della prossima sfida contro la Fiorentina: "A Firenze sarà un impegno difficile perché la Viola è una squadra forte, ma se giochiamo come contro i calabresi possi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:21
Petagna: ''A Firenze sarà dura, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque'' -
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Al Corriere di Bergamo parlando anche della prossima sfida contro la Fiorentina: "A Firenze sarà un impegno difficile perché la Viola è una squadra forte, ma se giochiamo come contro i calabresi possiamo mettere in difficoltà chiunque".

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