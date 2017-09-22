Petagna: ''A Firenze sarà dura, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque''
Al Corriere di Bergamo parlando anche della prossima sfida contro la Fiorentina: "A Firenze sarà un impegno difficile perché la Viola è una squadra forte, ma se giochiamo come contro i calabresi possi...
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2017 10:21
Al Corriere di Bergamo parlando anche della prossima sfida contro la Fiorentina: "A Firenze sarà un impegno difficile perché la Viola è una squadra forte, ma se giochiamo come contro i calabresi possiamo mettere in difficoltà chiunque".