Notizie Corriere Fiorentina

Tre nomi per il post Amrabat: Il Corriere Fiorentino ipotizza il possibile sostituto del marocchino
16 giugno 2023 15:31
Corriere Dello Sport annuncia: "Igor e Duncan sembrerebbero non essere più nei piani della Fiorentina"
12 giugno 2023 14:34
Guerini: "Metterei la firma se ripetesse la prestazione e la mole di occasioni create all'Olimpico"
04 giugno 2023 11:35
Jovic, fiducia rinnovata: Il Corriere dello Sport conferma la volontà della Fiorentina di puntare su di lui
14 maggio 2023 12:43
Corriere dello Sport: Castrovilli non si vende, la Fiorentina alza un muro per lui
30 marzo 2020 11:22
Corriere Fiorentino: “Palla avvelenata. Lo sfogo di Rocco e la vendetta del Palazzo”
03 febbraio 2020 09:48
Corriere Fiorentino: la paura fa 94’. Pari beffa, ma Chiesa è recuperato
07 gennaio 2020 09:54
Corsport: si può fare di più. Passo indietro nel gioco e manca la punta
22 ottobre 2019 10:20
Corriere: oltre 145mila paganti nelle prime quattro gare interne. È rinascimento viola
08 ottobre 2019 10:02
Corriere Fiorentino: la vittoria della difesa. Da Drago a Caceres, tutti decisivi dietro
07 ottobre 2019 10:06
Corsport: Milenkovic, il difensore che fa gol. Dal dubbio alla rete decisiva...
07 ottobre 2019 10:00
Corriere Fiorentino: Montella bis, dai veleni agli esoneri, passando per "la dimensione della società" ed il nuovo amore
10 aprile 2019 11:48
Corriere fiorentino: il tallone d'Achille di Pioli che allontana la viola da un posto in Europa
25 febbraio 2019 09:34
Corsport: Chiesa-Simeone-Pjaca, il tridente non va. Federico falso nueve la chiave?
06 novembre 2018 09:10
Corriere: il sogno viola finisce in rissa. Crollo di nervi e spettacolo indecoroso nel giorno di Astori
14 maggio 2018 09:50
Corriere della Sera: un rigore (con Var) premia la Fiorentina all’ultimo respiro
14 dicembre 2017 12:58
Katia Serra: ''Questa Fiorentina Women's gioca un gran calcio. Farà crescere il movimento femminile...''
06 ottobre 2017 10:25
Corriere: c'è anche una Fiorentina che sorride. Da Pezzella a Sportiello, gli acquisti riusciti a Corvino
04 ottobre 2017 10:21
Corriere: basta 4-2-3-1, non esalta Simeone e Benassi, costati 30 milioni...
03 ottobre 2017 10:41
Corriere: 3-5-2 per esaltare la difesa. Hugo e Milenkovic fremono...
03 ottobre 2017 10:36
Corriere: 4-3-3 la scelta più logica, fino a quando i trequartisti non sono al meglio
03 ottobre 2017 10:32
Corriere: idea 4-4-2 per Pioli. Più compattezza, ma così sacrifichi Saponara
03 ottobre 2017 10:27
Corriere: Pioli, elogio della lentezza. Mai una partenza sprint, ma ora...
29 settembre 2017 10:36
Petagna: ''A Firenze sarà dura, ma possiamo mettere in difficoltà chiunque''
22 settembre 2017 10:21
Corriere: 4 difetti da correggere in ogni reparto contro l'Atalanta
22 settembre 2017 10:17
Corsport: così Pioli stregò Bologna, portando la città ad un soffio dall'Europa
14 settembre 2017 11:21
Cinquini: ''Pioli? E' stata una delle mie scommesse più belle. Qualità umane e preparazione...''
14 settembre 2017 11:00
Corriere fiorentino: Cholito-Cyril, ecco servita la nuova coppia gol della viola
11 settembre 2017 10:30
Corriere fiorentino: da inizio campionato già create 44 occasioni da gol, con 23 tiri in porta
11 settembre 2017 10:25
Corriere fiorentino: Eysseric out 20 giorni, torna per la gara contro il Bologna
31 agosto 2017 11:41
Corriere: "Riecco Giampaolo, il mister viola mancato. Era la prima scelta, ma poi..."
27 agosto 2017 12:05
Corriere fiorentino: la tregua dopo la tempesta. Domani in 20mila al Franchi per sostenere la squadra...
26 agosto 2017 11:09
Corriere: contro l'Inter sarà già emergenza per Pioli. Fuori Chiesa, Saponara e Badelj, i nuovi non convincono...
15 agosto 2017 12:09
Corriere: Simeone giocherà a San Siro contro l'Inter. Effetto domino con Bacca al Villareal...
15 agosto 2017 11:58
Corriere: la caviglia lo tormenta, Saponara rinuncia alle ferie per esserci alla prima di campionato
25 luglio 2017 12:15
Corriere Fiorentino: ADV si toglie dalla mischia
27 maggio 2017 12:43
Corriere: la viola vale 320 milioni, ma nessuno vuole investirli in Italia
23 maggio 2017 10:50
Corriere: Berna come Keita, gol, classe ed offerte milionarie
12 maggio 2017 10:26
Corriere: ecco la viola di Pioli, 4-2-3-1 con Sportiello e Saponara...
11 maggio 2017 11:02
Corriere Fiorentino: mini stangata per Kalinic e la Viola spinge per l'uso della moviola
19 aprile 2017 11:54
Corriere: se arrivano 40 milioni niente barricate per Kalinic
18 aprile 2017 11:25
Corriere: restano solo 5-6 titolari e 7 riserve, ecco chi sono
18 aprile 2017 11:20
Guerini: "Rossi? Ho pianto, non so dove trovi ancora la forza"
11 aprile 2017 12:16
Corr. Sera: Sousa via, qualcuno in Fiorentina vuole Ranieri
13 marzo 2017 11:04
Corriere: se Miha si vendica e fa saltare la panchina di Sousa...
27 febbraio 2017 10:10
Corriere: Fiorentina, l'Europa a passo di aragosta
17 febbraio 2017 11:13
Verso l'Udinese: Tomovic nettamente favorito su Salcedo
09 febbraio 2017 12:17
Corriere: Tello salvatore, ma non mettiamo la testa sotto la sabbia
02 febbraio 2017 09:37
Corriere: di padre in figlio, Federico esulta come Enrico
23 gennaio 2017 10:49
Corriere: Gonzalo rischia 1 mese di stop, rientro in Europa League?
23 gennaio 2017 10:43
Corriere: un'ora per il tris. Si riparte dal 28' per vincere a Genova...
15 dicembre 2016 11:18
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