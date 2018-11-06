Corsport: Chiesa-Simeone-Pjaca, il tridente non va. Federico falso nueve la chiave?
Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sull'attacco della Fiorentina, particolarmente sterile nelle ultime uscite. Il tridente composto da Chiesa - Simeone - Pjaca non sta dando i frutti...
A cura di Redazione Labaroviola
06 novembre 2018 09:10
Il Corriere dello Sport oggi in edicola si sofferma sull'attacco della Fiorentina, particolarmente sterile nelle ultime uscite. Il tridente composto da Chiesa - Simeone - Pjaca non sta dando i frutti sperati. Dietro di loro scalpitano Mirallas ed Eysseric, ma la chiave nuova, secondo il quotidiano, potrebbe essere quella di schierare Chiesa come falso nueve per non dare punti di riferimento alle avversarie.