Corriere: Simeone giocherà a San Siro contro l'Inter. Effetto domino con Bacca al Villareal...
Come si legge sulle pagine del Corriere fiorentino, la partenza di Carlos Bacca - destinato al Villareal - sblocca in queste ore lo slot per Kalinic al Milan e, conseguentemente, Giovanni Pablo Simeon...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2017 11:58
Come si legge sulle pagine del Corriere fiorentino, la partenza di Carlos Bacca - destinato al Villareal - sblocca in queste ore lo slot per Kalinic al Milan e, conseguentemente, Giovanni Pablo Simeone in maglia viola. Il centravanti argentino, così, potrà essere della partita a Milano, contro l'Inter, per la prima di campionato.