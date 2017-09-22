Corriere: 4 difetti da correggere in ogni reparto contro l'Atalanta

Il Corriere fiorentino di oggi analizza il momento vissuto dalla Fiorentina, sviscerando 4 difetti da correggere in fretta, in vista della gara contro l'Atalanta. Il primo riguarda il terzino destro:...

Il Corriere fiorentino di oggi analizza il momento vissuto dalla Fiorentina, sviscerando 4 difetti da correggere in fretta, in vista della gara contro l'Atalanta. Il primo riguarda il terzino destro: Gaspar non convince ancora e la tenuta fisica di Laurini preoccupa. Il secondo concerne la squalifica di Badelj, che potrebbe essere sostituito da Sanchez, che però non ha le sue geometrie. Il terzo è Benassi fuori ruolo: è adattato come trequartista e si aspettano Saponara ed Eysseric. Il quarto e ultimo riguarda la solitudine di Simeone davanti: ha voglia di gol, ma gli servono più rifornimenti.