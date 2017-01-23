Corriere: Gonzalo rischia 1 mese di stop, rientro in Europa League?
L'infortunio contro il Chievo Verona rischia di costare 1 mese di stop a Gonzalo Rodriguez: è quanto riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola. Oggi il centrale si sottoporrà agli esami strumenta...
A cura di Redazione Labaroviola
23 gennaio 2017 10:43
L'infortunio contro il Chievo Verona rischia di costare 1 mese di stop a Gonzalo Rodriguez: è quanto riporta il Corriere fiorentino oggi in edicola. Oggi il centrale si sottoporrà agli esami strumentali per valutare se si tratti di lesione di primo o secondo grado: nel secondo caso dovrà stare ai box per almeno 4-5 settimane, saltando così 5 gare di campionato. Il rientro dovrebbe avvenire per la gara di Europa League contro il Borussia Monchengladbach.