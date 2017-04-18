Corriere: se arrivano 40 milioni niente barricate per Kalinic
Secondo l'edizione odierna del Corriere Fiorentino la società viola non si metterà a fare barricate se dovesse arrivare un'offerta dai 40 milioni di euro in su per Nikola Kalinic. Questo considerata l...
A cura di Redazione Labaroviola
18 aprile 2017 11:25
Secondo l'edizione odierna del Corriere Fiorentino la società viola non si metterà a fare barricate se dovesse arrivare un'offerta dai 40 milioni di euro in su per Nikola Kalinic. Questo considerata l'età del giocatore e la necessità di proporgli un rinnovo che, data anche l'ultima stagione, dovrebbe comunque essere a salire.