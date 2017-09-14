Cinquini: ''Pioli? E' stata una delle mie scommesse più belle. Qualità umane e preparazione...''

Oreste Cinquini, oggi dirigente dello Zenit di Mancini, parla al Corriere fiorentino di come scoprì Stefano Pioli nelle vesti di allenatore: "Come lo scelsi? Grazie alla Fiorentina, perché l'avevo avu...

Oreste Cinquini, oggi dirigente dello Zenit di Mancini, parla al Corriere fiorentino di come scoprì Stefano Pioli nelle vesti di allenatore: "Come lo scelsi? Grazie alla Fiorentina, perché l'avevo avuto come giocatore e conoscevo le sue qualità umane e la sua preparazione tecnica. Già ai tempi viola era un allenatore in campo. Quando me ne andai da Bologna, lo consigliai al Parma: ancora oggi ci sentiamo spesso, Stefano è stata una delle mie scommesse più belle".