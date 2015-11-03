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Notizie Cinquini Fiorentina

Cinquini duro: "La Fiorentina non ha dignità, questa squadra non segue nemmeno più Vanoli dopo la salvezza"

14 maggio 2026 14:04

Cinquini: “Paratici non può paragonare Firenze a Como: i fiorentini hanno più passione e chiedono il massimo"

09 aprile 2026 17:12

Cinquini: “La famiglia Commisso venderà la Fiorentina: Joseph nominato presidente, e poi?"

25 marzo 2026 22:23

"Paratici decisivo nella rincorsa della Fiorentina, ha portato fiducia, stabilità e certezze"

24 febbraio 2026 22:55

Cinquini: "Paratici ha rassicurato Firenze e la squadra. Prima del suo arrivo aleggiava lo spettro del '93"

23 febbraio 2026 15:43

Cinquini: “La Fiorentina è in vendita e sarà ceduta quando verrà trovato l’acquirente giusto”

03 febbraio 2026 16:04

Cinquini: "Alla Fiorentina manca Kean, però lui va sostenuto con una squadra all'altezza"

01 gennaio 2026 18:40

Cinquini: "Situazione paradossale, Viola frenata mentalmente. I dirigenti si assumano la responsabilità"

19 dicembre 2025 15:58

Cinquini: "Commisso venderà la Fiorentina nonostante le smentite. Ha fatto molto per la squadra"

16 dicembre 2025 16:15

Cinquini: “Pradè deve tornare e prendere in mano la situazione, è l’unico che saprebbe gestirla”

09 dicembre 2025 18:27

Cinquini duro: "Alla Fiorentina serve un vero leader in società, Ferrari e Goretti due neofiti"

28 novembre 2025 15:55

“Fiorentina in una buca pericolosissima”: Cinquini evoca lo spettro della retrocessione ’93

17 novembre 2025 22:33

Cinquini: "Manca una figura chiave in società. Io prenderei Galliani, ha una grande conoscenza calcistica"

27 ottobre 2025 15:51

Cinquini: "Beltran non è né carne né pesce, gli consiglio di accettare lo Zenit per rilanciarsi"

12 agosto 2025 14:55

Cinquini: "Il ritorno di Pioli l’acquisto migliore. Trattenere Dodò, Kean e De Gea tanta roba"

29 luglio 2025 23:44

Cinquini: "Da Kean dipenderà il futuro della Fiorentina. Dodò non ha eguali nel suo ruolo al mondo"

01 luglio 2025 22:41

Cinquini: "Sarri non è adatto per la Fiorentina, questa dirigenza non è abile a rapportarsi con gli allenatori"

04 giugno 2025 13:54

Cinquini attacca la società: “Fiorentina senza ambizioni, e Pradè sbaglia tempi e toni”

13 maggio 2025 23:20

Cinquini: "Su Palladino pesa l'ombra di Italiano, ma è forte. Commisso tenga Kean e Dodo"

08 maggio 2025 15:00

Cinquini: "I tifosi si aspettavano di più da Pradé dopo tutte le promesse della conferenza stampa"

27 luglio 2024 21:28

Cinquini: "Palladino non è un allenatore di carattere, a Firenze devi essere tosto per sopravvivere alle pressioni dell'ambiente"

18 giugno 2024 19:10

Cinquini: "Cabral sta dando una mano alla Fiorentina. Italiano ha fatto un grande lavoro"

21 marzo 2023 21:49

Cinquini: "Sirigu ha portato maturità, Gollini voleva fare il titolare. Cabral? Ha ritrovato fiducia"

14 marzo 2023 13:38

Cinquini: "Berardi degno sostituto di Chiesa. Prestito secco Odriozola? Difficile fissare il prezzo"

26 agosto 2021 21:54

Cinquini: "Firenze piazza importante, Italiano potrebbe pagare dazio. Addio Ribery? Nuovo ciclo"

01 luglio 2021 13:35

Cinquini: "Prima si stabilisce l'obiettivo, poi si sceglie l'allenatore. Nomi? Prenderei Fonseca o Ranieri"

24 giugno 2021 22:13

Cinquini: "La Fiorentina dica chiaramente ad Antognoni che non serve. Ingiusta la proposta a ribasso"

24 giugno 2021 22:08

Cinquini: "Ho parlato di Kokorin con Pradè e Prandelli, ha qualità indiscutibili. Sta pagando l'ambientamento"

01 aprile 2021 20:40

Cinquini: "Kokorin lo considero una seconda punta non un centravanti"

20 gennaio 2021 14:07

Cinquini getta acqua sul fuoco: "Esonerare Iachini sarebbe controproducente. La classifica.."

02 luglio 2020 14:25

Cinquini: "È Spalletti il tecnico giusto per Commisso. Montella sfiduciato dai tifosi.."

10 dicembre 2019 20:53

Cinquini: "Pedro è un oggetto misterioso. Se Commisso avesse venduto Chiesa.."

06 novembre 2019 21:10

Casting direttore sportivo, ecco tutti i nomi vagliati dalla Fiorentina per il dopo Corvino

03 maggio 2019 13:27

Cinquini: "Gli agenti nel calcio oggi sono difficili da gestire, comandano tutto. Su Ramadani e ACF.."

15 novembre 2018 20:37

Cinquini su Chiesa: "Cecchi Gori difendeva i suoi campioni, ma oggi quando arrivano certe offerte.."

31 ottobre 2018 18:10

Cinquini: "Fiorentina, se vuoi la Champions devi tenerti Chiesa. Corvino è un top, quando è tornato.."

17 ottobre 2018 18:53

Cinquini: "DV ha imposto il risanamento, ma le scelte di Corvino non stanno dando i risultati sperati"

13 febbraio 2018 19:37

Cinquini: ''Pioli? E' stata una delle mie scommesse più belle. Qualità umane e preparazione...''

14 settembre 2017 11:00

Cinquini: ''La viola corre il serio rischio di un campionato da metà classifica. Dovesse arrivare un acquirente...''

01 settembre 2017 15:38

Cinquini: "Borja e Badelj da cedere, Corvino lavora senza soldi"

09 dicembre 2016 16:03

L'ex Cinquini: "Se lavoravo per la viola vendevo Borja vista l'età"

06 ottobre 2016 22:06

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