Cinquini: “Situazione paradossale, Viola frenata mentalmente. I dirigenti si assumano la responsabilità”

Oreste Cinquini, ex dirigente della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole: “Ho visto la partita ieri, sono frenata non hanno riflessi. La situazione a livello mentale è difficile. Domenica è una partita importante, non vincere sarebbe qualcosa di difficile da digerire. Non c’è la famosa scintilla che scocca. Speriamo che qualcuno li guidi e stimoli. Arrendersi è la cosa più brutta che ci sia. Spero che i dirigenti proposti diano stimoli.

“La situazione è paradossale: il presidente Commisso non può essere vicino, non ha più una persona di fiducia come era Barone. E’ difficile la gestione da lontano. Non so se i dirigenti hanno parlato con lui per tracciare un percorso per uscire da questa situazione. Le persone responsabilità devono farsi carico della squadra. In questo caso serve lasciare le altre competizioni, far giocare quelli che giocano meno”.

“La partita contro l’Udinese sarà molto fisica. C’è nervosismo, dovremmo stare attenti alle provocazioni. Dobbiamo mettere la partita sul piano tecnico. Fuori dobbiamo mantenere la calma, essere lucidi. Non dobbiamo cadere nel tranello delle provocazioni. Speriamo ci porti la prima vittoria in campionato, poi vediamo”.