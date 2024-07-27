Cinquini: "I tifosi si aspettavano di più da Pradé dopo tutte le promesse della conferenza stampa"

L'ex dirigente viola ha criticato il mercato della Fiorentina fino a questo momento

A Radio Serie A ha parlato l'ex dirigente viola Cinquini che ha commentato il mercato e la situazione della Fiorentina attuale: "La Fiorentina aveva fatto una conferenza stampa dove si parlava di ambizione, ma per ora questi discorsi non hanno avuto nessun tipo di riscontro perché il mercato sta deludendo e i tifosi si aspettavano di più da Pradé. Mancano degli innesti a centrocampo e poi anche chi hai preso deve dimostrare come Kean che non ha un buon passato."

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