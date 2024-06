Cinquini: “Palladino non è un allenatore di carattere, a Firenze devi essere tosto per sopravvivere alle pressioni dell’ambiente”

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini ha criticato oggi a Radio Bruno l’approdo di Palladino a Firenze: “Non è un allenatore di carattere, a Firenze devi essere duro per sopravvivere alle critiche ed alle pressioni dell’ambiente, non è Monza. Io sono preoccupato per le caratteristiche psicologiche dell’allenatore e della società. Palladino è sempre stato un signor giocatore, ma a Firenze bisogna saper mangiare il pane duro. Italiano aveva certe caratteristiche caratteriali. Io ho dubbi sull’aspetto caratteriale. Palladino non mi pare quello che alza la voce in spogliatoio e magari ci mette anche qualche parolaccia. Io aspetto i fatti. La scelta di Palladino implica delle riflessioni. Intanto bisognerà capire che cosa voglia fare rispetto al suo predecessore. Ci sono tanti giocatori che non rientrano nel progetto, ma vendere non è mai facile. Non si potrà consegnare a Palladino una rosa troppo ampia, che implicherebbe delle problematiche. “