Cinquini: “Alla Fiorentina manca Kean, però lui va sostenuto con una squadra all’altezza”

Cinquini: “Alla Fiorentina manca Kean, però lui va sostenuto con una squadra all’altezza”

Mirko Carmignani

L'ex dirigente viola ha parlato della situazione in casa Fiorentina con un occhio al bomber della squadra Moise Kean

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex dirigente viola Oreste Cinquini per commentare la situazione in casa gigliata: “Sono contento di Paratici perchè è un uomo di calcio e di valore con un bagaglio invidiabile di esperienze e potrebbe essere utile alla Fiorentina visto il momento. In più, è uno che ha tanti contatti e si sa muovere nel mercato,l’unico dilemma è se sarà in grado di calarsi in questa nuova dimensione dato che è stato alla Juventus per anni e pure al Tottenham in cui ha lavorato bene.”

Prosegue:”La Fiorentina ha una partita importante con la Cremonese e vincendo si metterebbe in un buon cammino perché le avversarie non corrono e ci sono solo 5 punti di distacco, quindi credo che la salvezza non sia impossibile anzi è alla portata, poi comunque se vinci tutto si sistema. Il tempo non è scaduto e la Fiorentina non si è preclusa niente nonostante la sconfitta di Parma, direi che ci si può salvare anche se non facilmente.”

Su Kean: “Alla Fiorentina manca lui, l’anno scorso gli arrivava la palla e segnava, ora invece fatica, ma non gli dico nulla perché non è colpa sua dato che la squadra non gira. Per me ha bisogno di gente sugli esterni che vada sul fondo e che sappia darla in mezzo per lui, infatti è arrivato un elemento proprio in quel ruolo come Salomon che non conosco, ma mi fido di Paratici.”

