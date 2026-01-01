Cinquini: “Alla Fiorentina manca Kean, però lui va sostenuto con una squadra all’altezza”

A Radio Sportiva è intervenuto l’ex dirigente viola Oreste Cinquini per commentare la situazione in casa gigliata: “Sono contento di Paratici perchè è un uomo di calcio e di valore con un bagaglio invidiabile di esperienze e potrebbe essere utile alla Fiorentina visto il momento. In più, è uno che ha tanti contatti e si sa muovere nel mercato,l’unico dilemma è se sarà in grado di calarsi in questa nuova dimensione dato che è stato alla Juventus per anni e pure al Tottenham in cui ha lavorato bene.”

Prosegue:”La Fiorentina ha una partita importante con la Cremonese e vincendo si metterebbe in un buon cammino perché le avversarie non corrono e ci sono solo 5 punti di distacco, quindi credo che la salvezza non sia impossibile anzi è alla portata, poi comunque se vinci tutto si sistema. Il tempo non è scaduto e la Fiorentina non si è preclusa niente nonostante la sconfitta di Parma, direi che ci si può salvare anche se non facilmente.”

Su Kean: “Alla Fiorentina manca lui, l’anno scorso gli arrivava la palla e segnava, ora invece fatica, ma non gli dico nulla perché non è colpa sua dato che la squadra non gira. Per me ha bisogno di gente sugli esterni che vada sul fondo e che sappia darla in mezzo per lui, infatti è arrivato un elemento proprio in quel ruolo come Salomon che non conosco, ma mi fido di Paratici.”