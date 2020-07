Cinquini getta acqua sul fuoco: “Esonerare Iachini sarebbe controproducente. La classifica..”

L‘ex ds viola Oreste Cinquini ha parlato del ko di ieri della Fiorentina contro il Sassuolo. Ecco le sue parole: “Non è facile parlare della situazione viola stando fuori dallo dall’ambiente, certe sensazioni saltano all’occhio da dentro La Fiorentina ha un calendario che le permette di rialzarsi. La squadra come valori non deve ritrovarsi a lottare per la salvezza, poi nel calcio servono i punti. Iachini? Lo conosco molto bene: si fa solo del male a metterlo in discussione in questo momento. Adesso la cosa fondamentale è mettere al sicuro la stagione. Serve unione totale, se Commisso potesse tornare sarebbe un toccasana. Dopo è legittimo che si possano aprire tutti gli scenari del caso”.