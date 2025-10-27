27 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 17:14

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cinquini: “Manca una figura chiave in società. Io prenderei Galliani, ha una grande conoscenza calcistica”

News

Cinquini: “Manca una figura chiave in società. Io prenderei Galliani, ha una grande conoscenza calcistica”

Redazione

27 Ottobre · 15:51

Aggiornamento: 27 Ottobre 2025 · 15:57

TAG:

cinquiniGalliani

Condividi:

di

Oreste Cinquini analizza il momento negativo della Fiorentina ritenendo cha manchi una figura importante in società.

Oreste Cinquini, ex viola, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola partendo dall’ipotesi di Adriano Galliani come futuro dirigente della Fiorentina: “Chiaramente alla Fiorentina manca una figura, dopo Barone, che possa dare consistenza alla società, manca una figura forte, esperta, carismatica. Forse la figura può essere giusta se Commisso non può essere presente. A Firenze con il suo carisma, la sua impronta e la sua conoscenza del calcio, potrebbe dare un obbiettivo a cui tutti devono ambire. Deve essere una figura a cui allenatore e calciatori devono attingere per prendere decisioni. Sta al presidente decidere se questa figura è necessaria e chi può rappresentarla”.

Su Pioli: “Penso che Pioli sia la persona giusta nel posto giusto. E’ equilibrato, conosce il calcio, è onesto, conosce Firenze. Mercoledì sarà uno spartiacque importante. A questa squadra poi manca personalità, un giocatore che possa dare carisma e prendere in mano la situazione sia in campo, che fuori, nello spogliatoio. Il fatto che Pioli insista su Gosens credo sia perché all’interno dello spogliatoio sia una persona che conta. Ieri però la Fiorentina si è salvata in extremis, perché il Bologna ha fatto una partita migliore. Mi prendo questo punto però, ripeto, mercoledì, o al massimo domenica, deve essere lo spartiacque. Stefano è chiamato a fare delle scelte importanti”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio