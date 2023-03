Cinquini: “Cabral sta dando una mano alla Fiorentina. Italiano ha fatto un grande lavoro”

L’ex dirigente viola Oreste Cinquini ha così parlato ai microfoni di Radio Bruno: “Italiano ha fatto un grande lavoro sia sotto l’aspetto fisico che sotto l’aspetto psicologico, soprattutto perché la squadra ha acquisito sicurezza. Vincere aiuta a vincere e purtroppo la sosta arriva nel momento sbagliato per la Fiorentina, perché la striscia positiva era buona. Italiano è un allenatore emergente che sta iniziando la carriera. A Firenze ha trovato l’ambiente giusto, la società ha fatto bene a portarlo alla Viola, deve continuare con lui”.

Continua Cinquini: “Anche io prima del mercato invernale avrei detto di prendere un altro attaccante, perché Cabral e Jovic non avevano dimostrato di poter dare quello che serviva alla squadra. Jovic ha ancora a che fare con più bassi che alti, mentre Cabral si è tranquillizzato e ora sta dando una grandissima mano alla Fiorentina. Se il club gigliato vince la Coppa Italia, come mi auguro, per la prossima stagione un altro centravanti servirà per l’Europa”.

LE PAROLE DI BUCCHIONI