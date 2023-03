Bucchioni: “Parisi meglio di Biraghi. Fiorentina può arrivare in finale. Con il Viola Park 4/5 punti in più”

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno del momento attuale di casa Fiorentina, queste le sue parole:

Italiano è stato bravo a far credere alla squadra che continuando a lavorare i problemi si sarebbero risolti. La squadra gioca molto sulle catene e quella di destra funziona molto bene. La Fiorentina può arrivare in finale, i polacchi del Lech Poznan sono inferiori e Nizza e Basilea sono alla portata della Fiorentina, poi è chiaro che si gioca fra 3 settimane e vanno viste tante cose. Questa gioca da squadra, quando questo non accade si crea un buco

Con il Viola Park la squadra viola parte da 4 punti in più, questo è un progetto di cui non si ha la percezione giusta secondo me a Firenze, è una struttura da Real Madrid che in Italia non ha nessuno, si tratta di una realtà che appartiene alla Fiorentina.

L’allenatore è bravo e lo si vede da come fa crescere i giocatore. Il tema del terzino sinistro c’è nel prossimo mercato, Terzic sta andando meglio dello scorso anno, vediamo che valutazioni verranno fatte anche su Biraghi. Quarta è un nazionale argentino, gente su cui puntare e che sta facendo vedere il suo valore. Da Cabral mi aspetto di più soprattutto nel gioco, nell’ottica di squadra. Brekalo è rimasto fermo per tanto tempo, questo è un giocatore interessante che può diventare un grande affare, lui può fare tanti ruoli e giocare anche sulla trequarti

La Fiorentina ha solo 2 punti in meno rispetto alla scorsa stagione, se finisci la stagione con solo 2 punti in meno rispetto all’anno scorso che per tutti è stato un campionato straordinario, considerato che hai avuto tanti altri impegni allora la stagione sarà stata positiva

Io prenderei Parisi subito, sarebbe come avere anche Dodò sulla fascia sinistra, quel lavoro Biraghi non lo fa, lui fa il suo, rimane sulla sufficienza. Baldanzi è un trequartista e adesso in quel ruolo siamo apposto, andava preso prima. Biraghi non fa disastri anche se ha limiti evidenti, è un giocatore che comunque ha tempi di gioco e ci sta bene in questa squadra”

