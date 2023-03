Tuttosport ipotizza: “L’Inter segue anche Italiano per il dopo Inzaghi. In lizza Conte, De Zerbi e Thiago Motta”

Secondo quanto riportato da Tuttosport questa mattina in casa Inter si guarda al dopo Simone Inzaghi che è finito sul banco degli imputati e quasi certamente non resterà sulla panchina nerazzurra la prossima stagione, in lista, secondo il quotidiano, oltre al ritorno costosissimo di Antonio Conte ci sarebbero anche tre allenatore da progetto, vale a dire Thiago Motta, De Zerbi e Vincenzo Italiano.

LA FIORENTINA PREPARA IL RINNOVO PER AMRABAT