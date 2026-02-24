“Paratici decisivo nella rincorsa della Fiorentina, ha portato fiducia, stabilità e certezze”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha fatto il punto sulla situazione della squadra viola, soffermandosi sull’andamento recente, sugli aspetti psicologici e sull’impatto della dirigenza in una stagione complessa.

“La Fiorentina viene da tre vittorie consecutive, ha messo in posizione scomode Verona e Pisa. 15 punti in 12 partite sono tantissimi da recuperare. E poi con una vittoria soffertissima ha agganciato Lecce e Cremonese. Psicologicamente conta tantissimo”

“Ora serve dare continuità ai risultati. Facciamo molto bene con le grandi e fatica con le piccole. Con le big scatta qualcosa. Credo che Paratici abbia portato tranquillità all’ambiente con la sua esperienza: da Kean al magazziniere. E’ un anno travagliato, ma una figura come lui dà stabilità e certezze”.