“Paratici decisivo nella rincorsa della Fiorentina, ha portato fiducia, stabilità e certezze”

24 Febbraio · 22:55

Aggiornamento: 24 Febbraio 2026 · 22:55

L’ex DS viola analizza il momento della Fiorentina tra risultati, mentalità e ruolo decisivo del dirigente ex Tottenham

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex dirigente della Fiorentina Oreste Cinquini ha fatto il punto sulla situazione della squadra viola, soffermandosi sull’andamento recente, sugli aspetti psicologici e sull’impatto della dirigenza in una stagione complessa.

La Fiorentina viene da tre vittorie consecutive, ha messo in posizione scomode Verona e Pisa. 15 punti in 12 partite sono tantissimi da recuperare. E poi con una vittoria soffertissima ha agganciato Lecce e Cremonese. Psicologicamente conta tantissimo

Ora serve dare continuità ai risultati. Facciamo molto bene con le grandi e fatica con le piccole. Con le big scatta qualcosa. Credo che Paratici abbia portato tranquillità all’ambiente con la sua esperienza: da Kean al magazziniere. E’ un anno travagliato, ma una figura come lui dà stabilità e certezze”.

