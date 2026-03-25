Cinquini: “La famiglia Commisso venderà la Fiorentina: Joseph nominato presidente, e poi?”

L’ex dirigente della Fiorentina, Oreste Cinquini, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno Toscana per commentare alcune recenti operazioni di mercato e, più in generale, il momento che sta vivendo il club viola.

Cinquini ha sottolineato come alcuni nuovi arrivi stiano offrendo segnali positivi, pur invitando alla cautela nei giudizi: “Solomon sta facendo abbastanza bene, ma la Fiorentina è in una situazione particolare e bisogna fare attenzione a giudicare i giocatori che arrivano a gennaio ed hanno abitudini e lingue diverse. Vanoli ha chiesto degli esterni e sono arrivati l’israeliano e Harrison, speriamo che da qui alla fine possano dare un valido contributo, la Fiorentina deve fare ancora di più. Paratici ha portato esperienza a Firenze, i problemi della Fiorentina arrivano però da lontanissimo. Pensavo che Pioli fosse la persona giusta, mi sarei buttato nel fuoco per lui, e invece… la stagione è molto tribolata, speriamo che Paratici porti tranquillità, avendo il termometro della situazione, essendo sempre presente”.

Secondo Cinquini, la stagione resta estremamente complicata e l’obiettivo principale rimane la permanenza in Serie A: “La Fiorentina si salverà solo nelle ultime giornate, non prima, fa effetto dirlo ma è così. La situazione viola è inspiegabile, c’è questa altalenanza che è sinonimo di problemi, si fanno grandi gare con le big e si fatica tantissimo con squadre più piccole. L’allenatore e la squadra di anno prossimo? Non è un argomento che oggi va affrontato, l’unico obiettivo è la salvezza, fondamentale, perché purtroppo la famiglia Commisso venderà la Fiorentina. Giuseppe è stato nominato presidente e poi… dov’è? La società è stata affidata a Paratici, che non credo sia venuto a Firenze per tornare in Italia, ha avuto un contratto importante. Penso che ci sia già qualcuno con cui il ds viola abbia già parlato per il futuro”.

In chiusura, Cinquini ha ampliato il discorso anche alla lotta per non retrocedere e al rendimento di alcuni singoli: “Verona e Pisa andranno in Serie B, poi la terza è da individuare tra Fiorentina, Cremonese e Lecce. Non è facile ripetersi dopo un’annata come quella di Kean, anche a livello di inconscio, dopo il rinnovo, qualcosa si può perdere. Quest’anno ha avuto anche qualche problema fisico, speriamo torni al meglio dalla Nazionale, anche sul piano mentale. Gudmundsson purtroppo non è il giocatore che ci aspettavamo, non è quello di Genova. Con la versione vista in Liguria, la Fiorentina non avrebbe problemi”.