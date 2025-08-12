12 Agosto 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:55

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Cinquini: “Beltran non è né carne né pesce, gli consiglio di accettare lo Zenit per rilanciarsi”

Mirko Carmignani

12 Agosto · 14:55

L'ex dirigente viola ha commentato la situazione legata al giocatore argentino della Fiorentina in uscita dal club

A Radio FirenzeViola è intervenuto l’ex dirigente della Fiorentina e dello Zenit San Pietroburgo Oreste Cinquini che ha detto la sua sulla voce di oggi di un interessamento russo per Lucas Beltran: “Lui era arrivato a Firenze per fare la punta, ma non è il suo ruolo e ha disatteso quanto ci si aspettava. Gli direi di andare perché lo Zenit è un grande club e andrebbe in una città meravigliosa con uno stadio fantastico ed efficiente. Si deve decidere lui, ma a livello economico sarebbe una grande scelta poi chiaramente va in una squadra senza coppe europee, ma il campionato è di ottimo livello.”

Prosegue: “Lui è un ibrido, doveva fare il terminale offensivo ma non è mai stato capace. Non ha mai inciso tranne qualche buona gara all’inizio, non è né carne né pesce ma non ha nemmeno un gran carattere perché non ha la garra argentina famosa. La Fiorentina deve liberarsi di alcuni giocatori, sia per liberarsi di quelli scontenti che portano un clima non positivo sia per una questione economica. La Fiorentina ne ha molti di esuberi, giocatori di una certa levatura che guadagnano da club importante. E’ difficile mandarli in società come l’Udinese giusto per fare un esempio, oppure al Genoa, per questo devi abbassare le pretese.”

