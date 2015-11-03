Notizie Zenit San Pietroburgo Fiorentina

Medvedev( Zenit): "Non vogliamo Beltran, è uno spettacolo di pura fantasia questa notizia"
13 agosto 2025 14:40
Beltran fuori dal progetto Fiorentina: è l'ora dell'addio. Generosità e sacrificio non bastano più
13 agosto 2025 10:04
"Nicolussi per Mandragora? Se Rolando è quello degli ultimi 6 mesi difficile guadagnarci”
12 agosto 2025 22:47
Cinquini: "Beltran non è né carne né pesce, gli consiglio di accettare lo Zenit per rilanciarsi"
12 agosto 2025 14:55
Giordano scrive: "Zenit su Beltran: offerta da 10 milioni, l’argentino apre alla pista russa"
11 agosto 2025 23:42
TMW, lo Zenit si inserisce nella trattativa per Rugani della Juventus. I dettagli
10 aprile 2020 18:30
Mammana, nuovo infortunio grave al ginocchio. Crociato ko? I tempi di recupero..
11 ottobre 2019 19:16
Mancini: "In Italia molti giovani forti, il livello si è alzato. Chiesa fra i migliori, ma ce ne sono tanti..."
08 novembre 2017 11:16
Lo Zenit piomba su Politano, secco no del Sassuolo nonostante l'offerta importante...
10 agosto 2017 16:15
Sfuma definitivamente Kranevitter, è ufficiale il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo
08 agosto 2017 15:53
Lo Zenit San Pietroburgo vuole Federico Chiesa. Secco no della Fiorentina, il calciatore è incedibile
14 luglio 2017 15:20
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