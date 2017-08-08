Sfuma definitivamente Kranevitter, è ufficiale il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo
Il centrocampista argentino lascia l'Atletico Madrid ed approda in Russia a titolo definitivo, per lui pronto un quadriennale
A cura di Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 15:53
Lo Zenit San Pietroburgo comunica attraverso i propri canali ufficiali l'acquisto di Matias Kranevitter dall'Atlético Madrid. Il centrocampista argentino - seguito anche dalla Fiorentina nelle ultime settimane - si è trasferito in Russia a titolo definitivo firmando un contratto quadriennale.