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Sfuma definitivamente Kranevitter, è ufficiale il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo

Il centrocampista argentino lascia l'Atletico Madrid ed approda in Russia a titolo definitivo, per lui pronto un quadriennale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
08 agosto 2017 15:53
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Lo Zenit San Pietroburgo comunica attraverso i propri canali ufficiali l'acquisto di Matias Kranevitter dall'Atlético Madrid. Il centrocampista argentino - seguito anche dalla Fiorentina nelle ultime settimane - si è trasferito in Russia a titolo definitivo firmando un contratto quadriennale.

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