Notizie Kranevitter Fiorentina

Sfuma definitivamente Kranevitter, è ufficiale il suo trasferimento allo Zenit San Pietroburgo
08 agosto 2017 15:53
Obiettivi, Kranevitter a un passo dallo Zenit. Per lui pronto contratto quadriennale
04 agosto 2017 11:37
Masina e Alesaami per dar fiato a Maxi Olivera, a centrocampo resta viva l'dea Kranevitter..
04 agosto 2017 10:57
La Nazione, Kranevitter vuole la Fiorentina ma solo a titolo definitivo. Costo del cartellino 7 milioni
31 luglio 2017 11:14
Gazzetta, il Sassuolo ha detto no alla Fiorentina per Politano. Difficile Kranevitter, Eysseric ufficiale prossima settimana
30 luglio 2017 11:58
Nazione, la Fiorentina insiste per Kranevitter ma il giocatore chiede di essere ceduto a titolo definitivo. I viola..
29 luglio 2017 10:29
Marca, la Fiorentina fa sul serio per Kranevitter. Offerti 6 milioni all'Atletico
28 luglio 2017 10:49
Kranevitter, Atletico intenzionato a cederlo. La Fiorentina parte da un'offerta di 6 milioni..
24 luglio 2017 16:04
Archivio