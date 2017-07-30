Gazzetta, il Sassuolo ha detto no alla Fiorentina per Politano. Difficile Kranevitter, Eysseric ufficiale prossima settimana
Ancora non si sblocca il mercato della Fiorentina secondo la Gazzetta dello Sport, la prossima settimana arriva Eysseric per 4 milioni
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 11:58
La Fiorentina aspetta Eysseric (Nizza, costo del cartellino pari a 4 milioni): la firma arriverà ad inizio settimana. Per la mediana resta difficile Kranevitter dell’Atlético, mentre continua a piacere Ndombelé dell’Amiens (in Ligue 2 fino alla scorsa stagione). Nel frattempo i viola hanno incassato un nuovo “no” per Politano. In uscita c’è Ante Rebic, apparso nervoso nella sfida di ieri contro lo Sporting: per il croato resta viva la pista Crotone.
La Gazzetta dello Sport