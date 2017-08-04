Obiettivi, Kranevitter a un passo dallo Zenit. Per lui pronto contratto quadriennale
Come riportato dai giornalisti di TycSport, l'argentino Matias Kranevitter, forte obiettivo dei giorni scorsi della Fiorentina, è a un passo dai russi dello Zenit di Sanpietroburgo
A cura di Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 11:37
Come riportato dai giornalisti di TycSport, l'argentino Matias Kranevitter, forte obiettivo dei giorni scorsi della Fiorentina, è a un passo dai russi dello Zenit di Sanpietroburgo. Il centrocampista dell'Atletico di Madrid andrebbe a firmare con il club allenato da Roberto Mancini un contratto che lo legherebbe al club per 4 anni.