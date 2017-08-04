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Obiettivi, Kranevitter a un passo dallo Zenit. Per lui pronto contratto quadriennale

Come riportato dai giornalisti di TycSport, l'argentino Matias Kranevitter, forte obiettivo dei giorni scorsi della Fiorentina, è a un passo dai russi dello Zenit di Sanpietroburgo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 11:37
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Come riportato dai giornalisti di TycSport, l'argentino Matias Kranevitter, forte obiettivo dei giorni scorsi della Fiorentina, è a un passo dai russi dello Zenit di Sanpietroburgo. Il centrocampista dell'Atletico di Madrid andrebbe a firmare con il club allenato da Roberto Mancini un contratto che lo legherebbe al club per 4 anni.

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