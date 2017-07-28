Marca, la Fiorentina fa sul serio per Kranevitter. Offerti 6 milioni all'Atletico
Come riportato dal quotidiano sportivo Marca, la Fiorentina farebbe sul serio per il centrocampista argentino Matias Kranevitter
A cura di Redazione Labaroviola
28 luglio 2017 10:49
Come riportato dal quotidiano sportivo Marca, la Fiorentina farebbe sul serio per il centrocampista argentino Matias Kranevitter. I viola inizialmente puntavano al prestito del giocatore ma dopo aver saputo della volontà dell'Atletico Madrid di liberarsene, hanno messo sul piatto 6 milioni, 2 in meno rispetto a quanto lo pagarono i Colchoneros dal River Plate. Secondo i media spagnoli, la trattativa sarebbe a buon punto e potrebbe sbloccarsi sin dai prossimi giorni..