Marca, la Fiorentina fa sul serio per Kranevitter. Offerti 6 milioni all'Atletico

Come riportato dal quotidiano sportivo Marca, la Fiorentina farebbe sul serio per il centrocampista argentino Matias Kranevitter

Come riportato dal quotidiano sportivo Marca, la Fiorentina farebbe sul serio per il centrocampista argentino Matias Kranevitter. I viola inizialmente puntavano al prestito del giocatore ma dopo aver saputo della volontà dell'Atletico Madrid di liberarsene, hanno messo sul piatto 6 milioni, 2 in meno rispetto a quanto lo pagarono i Colchoneros dal River Plate. Secondo i media spagnoli, la trattativa sarebbe a buon punto e potrebbe sbloccarsi sin dai prossimi giorni..