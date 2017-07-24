Kranevitter, Atletico intenzionato a cederlo. La Fiorentina parte da un'offerta di 6 milioni..
Come riportato da Estadio Deportivo, la Fiorentina vorrebbe Sostituire Matias Vecino con Matias Kranvitter
A cura di Redazione Labaroviola
24 luglio 2017 16:04
Come riportato da Estadio Deportivo la Fiorentina vorrebbe sostituire Matias Vecino come Matias Kranevitter, centrocampista in forza all'Atletico Madrid. Il club spagnolo sarebbe intenzionato a cederlo definitivamente dopo il prestito dello scorso anno al Siviglia. A Madrid lo valutano 8 milioni di euro e la Fiorentina parte da una base di 6 milioni.