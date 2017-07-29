Nazione, la Fiorentina insiste per Kranevitter ma il giocatore chiede di essere ceduto a titolo definitivo. I viola..
Come riportato sulle pagine del quotidiano La Nazione, la Fiorentina continua a trattare con l'Atletico Madrid per Kranevitter
A cura di Redazione Labaroviola
29 luglio 2017 10:29
Come riportato sulle pagine del quotidiano La Nazione, la Fiorentina continua a trattare con l'Atletico Madrid per il centrocampista classe 1993 Matias Kranevitter. Il giocatore peró sta rendendo difficili le cose ai viola, chiedendo di essere acquistato a titolo definitivo. La Fiorentina, invece, lo vuole prendere in prestito con diritto di riscatto..