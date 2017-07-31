La Nazione, Kranevitter vuole la Fiorentina ma solo a titolo definitivo. Costo del cartellino 7 milioni

La Fiorentina vorrebbe prenderlo in prestito ma il calciatore accetterebbe Firenze solo in caso di trasferimento a titolo definitivo

La Fiorentina starebbe pensando ad un altro Matias per sostituire Vecino. Si tratta di Matias Kranevitter. Dalla Spagna arriva la conferma che Kranevitter è disponibile a valutare un trasferimento a Firenze ma non con la formula del prestito. Il discorso sembra semplice (e va a favore dell’Atletico): per far arrivare in viola il centrocampista l’unico modo è acquistarne il cartellino (7 milioni di euro)

Sempre all’estero, Corvino non ha mollato la pista con il Psg e a quanto pare non ha ancora rinunciato del tutto all’eventualità di far firmare un contratto (una stagione) a Jesé, nonostante il problema dell’ingaggio (altissimo). Non solo. Accanto a Jesè, il Corvo ritiene possibile anche la chiusura di un’altra trattativa con il Psg, quella relativa a Nkunku, giocatore che potrebbe trovare a Firenze lo spazio che non è riucito ad avere nel club francese.

La Nazione