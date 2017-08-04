Masina e Alesaami per dar fiato a Maxi Olivera, a centrocampo resta viva l'dea Kranevitter..

Come riportato dal quotidiano Repubblica, la Fiorentina vorrebbe un altro terzino sinistro, dato che il solo Maxi Olivera non è sufficiente. A centrocampo..

Per la fascia sinistra della difesa serve un giocatore pronto dato che per ora l’unico presente è Maxi Olivera e ancora non ha del tutto convinto le aspettative di Pioli. Piacciono sempre Aleesami del Palermo e Masina, pupillo di Corvino ai tempi del Bologna. Per il norvegese del Palermo è già stato fatto più di qualche sondaggio, per il secondo invece non si ci sono aggiornamenti particolari. Pioli vorrebbe un altro centrale, possibilmente con esperienza nel campionato italiano, ma per Paletta c’è la forte concorrenza del Torino che lo vorrebbe a tutti i costi. A centrocampo, persi Borja Valero e Vecino, è arrivato Veretout dall’Aston Villa per 7 milioni di euro, ma altrettanti potrebbero essere investiti per Kranevitter dell’Atletico Madrid, anche se la squadra spagnola ne vuole più di 10. Più percorribile la pista Ndombelé dell’Amiens (squadra di Serie B francese), mentre si continua a trattare con il Psg per il prestito di Nkunku.

A riportarlo è il quotidiano Repubblica