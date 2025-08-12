"Nicolussi per Mandragora? Se Rolando è quello degli ultimi 6 mesi difficile guadagnarci”

Lavori in corso a centrocampo: Mandragora possibile l’addio, Nicolussi Caviglia ipotesi che non entusiasma Alessandro Bocci

A pochi giorni dall’esordio stagionale della Fiorentina, il giornalista del Corriere della Sera Alessandro Bocci è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, commentando alcune situazioni chiave in casa viola, a partire dal futuro di Lucas Beltrán.

“Se Beltrán ha rifiutato il Flamengo, da argentino, è perché credeva di avere ancora una chance a Firenze”, ha spiegato Bocci. Una scelta comprensibile, considerata l'importanza del club e la voglia del giocatore di affermarsi in Europa. Tuttavia, il possibile trasferimento in Russia lascia perplessi:

“Se sceglierà la Russia, vuol dire che ha capito di essere fuori dal progetto sportivo viola. Non mi sembra la Russia sia una grande soluzione”, ha aggiunto il giornalista, evidenziando la stranezza della preferenza per un campionato meno competitivo rispetto al brasiliano.

Spazio anche a un commento sul centrocampo, con particolare riferimento all’ipotesi di avvicendamento tra Mandragora e Nicolussi Caviglia:

“Nicolussi per Mandragora? Se Rolando è quello degli ultimi 6 mesi è difficile che ci si guadagni”, ha detto Bocci, pur riconoscendo il potenziale del giovane bianconero.

“Nicolussi è giovane e in ascesa, sicuramente a Firenze può fare un salto di qualità. È un regista che ha nelle corde qualche gol”, ha concluso, lanciando però una frecciatina all'ipotesi economica della trattativa: “Secondo me il Bologna non può permettersi di dare 2 milioni a Mandragora”.