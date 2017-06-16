Sportitalia, Domenico Criscito vuole tornare in Italia, forte interessamento della Fiorentina

Il difensore italiano non vuole più stare in Russia, lo vuole la Fiorentina ma ci sono anche Roma e Inter sul calciatore

Secondo quanto riportato da Sportitalia nel corso della trasmissione sul calciomercato, il difensore dello Zenit San Pietroburgo Domenico Criscito classe '86 vuole tornare in Italia, su di lui c'è un forte interessamento della Fiorentina. Ma la squadra viola non sarebbe l'unica, sul difensore sinistro italiano ci sono anche Inter e Genoa.