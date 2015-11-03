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Notizie Criscito Fiorentina

Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"

22 marzo 2025 22:44

Criscito ancora non l'ha dimenticata: "La tripletta di Mutu ci ha tolto la Champions, con Thiago e Juric"

23 novembre 2023 17:03

Bella notizia, la Sampdoria vince ed è praticamente salva. Incontrerà la Fiorentina con la testa libera

30 aprile 2022 20:32

Ricordate Criscito? Rifiutò la Fiorentina a gennaio per amore del Genoa, andrà a Toronto a Marzo

23 febbraio 2022 22:06

I convocati del Genoa per la Fiorentina, Mimmo Criscito non parte per Firenze, torna Cambiaso

16 gennaio 2022 19:38

Sheva rischia già il posto al Genoa, ma ci sono altri due mister a libro paga. Lunedì la Fiorentina

10 gennaio 2022 13:38

Criscito: "Kokorin dimostrerà tutto il suo talento. Non dovrà tirarsi indietro ma accettare aiuto"

16 febbraio 2021 09:56

Criscito: "Kokorin è un bomber eccezionale, non a caso Capello e Mancini ne parlano benissimo"

03 febbraio 2021 11:54

Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina

23 settembre 2020 09:21

Il ds del Genoa smorza le voci: "Criscito resta qui con noi, è un calciatore importante"

23 settembre 2020 00:20

Sport Mediaset, Criscito può essere il colpo della Fiorentina a fine mercato. La situazione

22 settembre 2020 17:50

CorSport, Milenkovic-Pezzella per Iachini sono incedibili ma il Milan sogna. Criscito il sostituto

28 agosto 2020 10:02

CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola

19 agosto 2020 11:32

CorSport, l'ipotesi Criscito alla Fiorentina resta viva, questa volta arriverà il "sì"? Gli altri nomi per la difesa...

10 agosto 2020 10:24

D'Amico: "È ancora presto per la Fiorentina, è il capitano del Genoa"

09 agosto 2020 11:46

Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?

03 agosto 2020 08:06

Criscito: "È vero che il Verona era già salvo, ma è venuto a giocarsi la gara"

03 agosto 2020 00:02

Tuttosport, Ghiglione vicino alla Fiorentina. Criscito? Pronto un nuovo assalto da parte dei viola

26 luglio 2020 11:34

Ceccarini conferma le voci: Fiorentina pronta a puntare di nuovo Criscito del Genoa

20 luglio 2020 22:45

Tuttosport, Fiorentina vicina a Ghiglione del Genoa. Criscito? Resta un’opzione

20 luglio 2020 10:34

D'Amico su Criscito: "Fiorentina e Genoa erano d'accordo. Mimmo non volle abbandonare la nave"

13 maggio 2020 21:42

Criscito: "Potevo essere viola, ma sono genoano nel cuore. Difficile togliermi questa maglia.."

22 marzo 2020 17:44

Criscito: "Da capitano non ho mai pensato nemmeno per un secondo di lasciare il Genoa"

31 gennaio 2020 23:49

Criscito ha deciso, ha rifiutato la Fiorentina e resta al Genoa. La decisione del difensore

31 gennaio 2020 14:57

SKY, salta Criscito almeno per ora. Il calciatore vuole assolutamente restare al Genoa

31 gennaio 2020 14:51

Pedullà, Criscito ha rotto con il Genoa, la Fiorentina ha pronti Juan Jesus o Laxalt come alternative

31 gennaio 2020 14:32

È il momento della verità per Criscito, a colloquio nella sede del Genoa con dirigenti e agenti

31 gennaio 2020 14:17

Sportitalia, è rottura totale tra Criscito e il Genoa, la Fiorentina è ottimista sulla risposta del difensore

31 gennaio 2020 11:24

Criscito non ha ancora risposto alla Fiorentina, si è presentato al centro sportivo del Genoa

31 gennaio 2020 11:10

Di Marzio, per Amrabat firma e visite mediche con la Fiorentina. Si aspetta la risposta di Criscito

31 gennaio 2020 10:59

Criscito affascinato dal progetto Fiorentina, lo ritiene serio. La società viola ha prenotato le visite mediche

31 gennaio 2020 01:57

Sky conferma, già fissate per domani le visite mediche di Criscito con la Fiorentina

31 gennaio 2020 00:57

Pedullà: "Tra Criscito e la Fiorentina sarà fumata bianca. Il giocatore sta prendendo decisioni in orbita viola"

30 gennaio 2020 23:49

Pedullà conferma, Criscito è il quarto colpo della Fiorentina. Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto

30 gennaio 2020 20:38

Criscito ha accettato la Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto. Adesso è nella sede del Genoa per liberarsi

30 gennaio 2020 20:11

Joe Barone: "Siamo al lavoro per le ufficialità di Duncan e Amrabat. Aspettiamo notizie dal Genoa per Criscito"

30 gennaio 2020 18:50

Pedullà, la Fiorentina aspetta la decisione di Criscito fino a stasera, se rifiuta i viola virano su Juan Jesus

30 gennaio 2020 18:47

Criscito non vuole lasciare il Genoa, oggi si è regolarmente allenato. Le ultime dalla Liguria

30 gennaio 2020 14:40

La Fiorentina vicina al doppio colpo in difesa, in arrivo Igor e Criscito. Le ultime sulle trattative

30 gennaio 2020 13:10

Pedullà, la Fiorentina prepara il doppio colpo Criscito-Igor. Maxi Olivera-Ranieri in uscita

30 gennaio 2020 12:52

TMW, Fiorentina vicinissima a Criscito. La trattativa potrebbe chiudersi già oggi

30 gennaio 2020 11:24

Criscito scrive: "Che mondo di merda". Ce l'ha con il Genoa che ha accettato l'offerta della Fiorentina?

30 gennaio 2020 01:29

Sky sport, la Fiorentina ha chiesto Criscito al Genoa, si del grifone, decide il giocatore se accettare Firenze

29 gennaio 2020 23:57

Criscito: "Prima o poi doveva succedere. Dispiace perchè era un rigore che poteva farci vincere"

26 gennaio 2020 21:38

Il pareggio tra Genoa e Cagliari avvicina la Fiorentina alla salvezza matematica. Il racconto della partita e quel rigore...

19 maggio 2019 03:15

Criscito: "Non avremmo i Totti o i Baggio, però abbiamo tanti giovani forti come Chiesa.."

09 ottobre 2018 17:28

Criscito sceglie la strada del cuore, firma con il Genoa per il ritorno in Italia

11 aprile 2018 12:41

VIDEO: Super goal di Criscito e la commovente dedica ad Astori: "Mi ha aiutato ad infilarla nel sette"

09 marzo 2018 09:06

Criscito in scadenza con lo Zenit non rinnova. Vuole tornare in Italia. Ci pensa la Fiorentina?

23 novembre 2017 15:16

Problema terzino sinistro alla Fiorentina. Ecco tutti i difensori sinistri in scadenza di contratto

11 novembre 2017 20:24

Sportitalia, Domenico Criscito vuole tornare in Italia, forte interessamento della Fiorentina

17 giugno 2017 00:15

La Fiorentina vicinissima a prendere Sportiello, Criscito non arriva a Firenze, ecco perché.

31 agosto 2016 19:53

La Fiorentina vuole accettare l'offerta del Chelsea per Alonso, Criscito verso Firenze

29 agosto 2016 17:25

"Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità..."

27 agosto 2016 15:29

Se la Fiorentina accetta l'offerta di 25 milioni per Alonso a Firenze arriva Criscito

27 agosto 2016 11:27

Arriva un terzino: no dello Zenit per Criscito, sacrificato anche Mati

25 agosto 2016 15:46

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