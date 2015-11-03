Notizie Criscito Fiorentina

Criscito: "Vicino al trasferimento a Firenze ma per amore del Genoa rifiutai la Fiorentina"
22 marzo 2025 22:44
Criscito ancora non l'ha dimenticata: "La tripletta di Mutu ci ha tolto la Champions, con Thiago e Juric"
23 novembre 2023 17:03
Bella notizia, la Sampdoria vince ed è praticamente salva. Incontrerà la Fiorentina con la testa libera
30 aprile 2022 20:32
Ricordate Criscito? Rifiutò la Fiorentina a gennaio per amore del Genoa, andrà a Toronto a Marzo
23 febbraio 2022 22:06
I convocati del Genoa per la Fiorentina, Mimmo Criscito non parte per Firenze, torna Cambiaso
16 gennaio 2022 19:38
Sheva rischia già il posto al Genoa, ma ci sono altri due mister a libro paga. Lunedì la Fiorentina
10 gennaio 2022 13:38
Criscito: "Kokorin dimostrerà tutto il suo talento. Non dovrà tirarsi indietro ma accettare aiuto"
16 febbraio 2021 09:56
Criscito: "Kokorin è un bomber eccezionale, non a caso Capello e Mancini ne parlano benissimo"
03 febbraio 2021 11:54
Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina
23 settembre 2020 09:21
Il ds del Genoa smorza le voci: "Criscito resta qui con noi, è un calciatore importante"
23 settembre 2020 00:20
Sport Mediaset, Criscito può essere il colpo della Fiorentina a fine mercato. La situazione
22 settembre 2020 17:50
CorSport, Milenkovic-Pezzella per Iachini sono incedibili ma il Milan sogna. Criscito il sostituto
28 agosto 2020 10:02
CorSport, Cistana, Fiorentina in pressing. Ecco gli altri nomi per rinforzare la difesa viola
19 agosto 2020 11:32
CorSport, l'ipotesi Criscito alla Fiorentina resta viva, questa volta arriverà il "sì"? Gli altri nomi per la difesa...
10 agosto 2020 10:24
D'Amico: "È ancora presto per la Fiorentina, è il capitano del Genoa"
09 agosto 2020 11:46
Nazione, Izzo, la Fiorentina lo vuole, torna di moda Criscito, dopo il rifiuto di gennaio, ora lascerà il Genoa?
03 agosto 2020 08:06
Criscito: "È vero che il Verona era già salvo, ma è venuto a giocarsi la gara"
03 agosto 2020 00:02
Tuttosport, Ghiglione vicino alla Fiorentina. Criscito? Pronto un nuovo assalto da parte dei viola
26 luglio 2020 11:34
Ceccarini conferma le voci: Fiorentina pronta a puntare di nuovo Criscito del Genoa
20 luglio 2020 22:45
Tuttosport, Fiorentina vicina a Ghiglione del Genoa. Criscito? Resta un’opzione
20 luglio 2020 10:34
D'Amico su Criscito: "Fiorentina e Genoa erano d'accordo. Mimmo non volle abbandonare la nave"
13 maggio 2020 21:42
Criscito: "Potevo essere viola, ma sono genoano nel cuore. Difficile togliermi questa maglia.."
22 marzo 2020 17:44
Criscito: "Da capitano non ho mai pensato nemmeno per un secondo di lasciare il Genoa"
31 gennaio 2020 23:49
Criscito ha deciso, ha rifiutato la Fiorentina e resta al Genoa. La decisione del difensore
31 gennaio 2020 14:57
SKY, salta Criscito almeno per ora. Il calciatore vuole assolutamente restare al Genoa
31 gennaio 2020 14:51
Pedullà, Criscito ha rotto con il Genoa, la Fiorentina ha pronti Juan Jesus o Laxalt come alternative
31 gennaio 2020 14:32
È il momento della verità per Criscito, a colloquio nella sede del Genoa con dirigenti e agenti
31 gennaio 2020 14:17
Sportitalia, è rottura totale tra Criscito e il Genoa, la Fiorentina è ottimista sulla risposta del difensore
31 gennaio 2020 11:24
Criscito non ha ancora risposto alla Fiorentina, si è presentato al centro sportivo del Genoa
31 gennaio 2020 11:10
Di Marzio, per Amrabat firma e visite mediche con la Fiorentina. Si aspetta la risposta di Criscito
31 gennaio 2020 10:59
Criscito affascinato dal progetto Fiorentina, lo ritiene serio. La società viola ha prenotato le visite mediche
31 gennaio 2020 01:57
Sky conferma, già fissate per domani le visite mediche di Criscito con la Fiorentina
31 gennaio 2020 00:57
Pedullà: "Tra Criscito e la Fiorentina sarà fumata bianca. Il giocatore sta prendendo decisioni in orbita viola"
30 gennaio 2020 23:49
Pedullà conferma, Criscito è il quarto colpo della Fiorentina. Prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto
30 gennaio 2020 20:38
Criscito ha accettato la Fiorentina, prestito con obbligo di riscatto. Adesso è nella sede del Genoa per liberarsi
30 gennaio 2020 20:11
Joe Barone: "Siamo al lavoro per le ufficialità di Duncan e Amrabat. Aspettiamo notizie dal Genoa per Criscito"
30 gennaio 2020 18:50
Pedullà, la Fiorentina aspetta la decisione di Criscito fino a stasera, se rifiuta i viola virano su Juan Jesus
30 gennaio 2020 18:47
Criscito non vuole lasciare il Genoa, oggi si è regolarmente allenato. Le ultime dalla Liguria
30 gennaio 2020 14:40
La Fiorentina vicina al doppio colpo in difesa, in arrivo Igor e Criscito. Le ultime sulle trattative
30 gennaio 2020 13:10
Pedullà, la Fiorentina prepara il doppio colpo Criscito-Igor. Maxi Olivera-Ranieri in uscita
30 gennaio 2020 12:52
TMW, Fiorentina vicinissima a Criscito. La trattativa potrebbe chiudersi già oggi
30 gennaio 2020 11:24
Criscito scrive: "Che mondo di merda". Ce l'ha con il Genoa che ha accettato l'offerta della Fiorentina?
30 gennaio 2020 01:29
Sky sport, la Fiorentina ha chiesto Criscito al Genoa, si del grifone, decide il giocatore se accettare Firenze
29 gennaio 2020 23:57
Criscito: "Prima o poi doveva succedere. Dispiace perchè era un rigore che poteva farci vincere"
26 gennaio 2020 21:38
Il pareggio tra Genoa e Cagliari avvicina la Fiorentina alla salvezza matematica. Il racconto della partita e quel rigore...
19 maggio 2019 03:15
Criscito: "Non avremmo i Totti o i Baggio, però abbiamo tanti giovani forti come Chiesa.."
09 ottobre 2018 17:28
Criscito sceglie la strada del cuore, firma con il Genoa per il ritorno in Italia
11 aprile 2018 12:41
VIDEO: Super goal di Criscito e la commovente dedica ad Astori: "Mi ha aiutato ad infilarla nel sette"
09 marzo 2018 09:06
Criscito in scadenza con lo Zenit non rinnova. Vuole tornare in Italia. Ci pensa la Fiorentina?
23 novembre 2017 15:16
Problema terzino sinistro alla Fiorentina. Ecco tutti i difensori sinistri in scadenza di contratto
11 novembre 2017 20:24
Sportitalia, Domenico Criscito vuole tornare in Italia, forte interessamento della Fiorentina
17 giugno 2017 00:15
La Fiorentina vicinissima a prendere Sportiello, Criscito non arriva a Firenze, ecco perché.
31 agosto 2016 19:53
La Fiorentina vuole accettare l'offerta del Chelsea per Alonso, Criscito verso Firenze
29 agosto 2016 17:25
"Gabbiadini vuole giocare nella Fiorentina, è disposto a tutto. Su Alonso e Criscito la verità..."
27 agosto 2016 15:29
Se la Fiorentina accetta l'offerta di 25 milioni per Alonso a Firenze arriva Criscito
27 agosto 2016 11:27
Arriva un terzino: no dello Zenit per Criscito, sacrificato anche Mati
25 agosto 2016 15:46
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