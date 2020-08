Per la difesa della Fiorentina restano aperte le soluzioni che portano a veri e propri jolly del reparto, in grado di essere impiegati in un reparto a tre, quello che il tecnico viola ha fin qui prevalentemente utilizzato, ma anche a quattro.

Domenico Criscito, il capitano del Genoa, 33 anni, che era stato cercato già lo scorso inverno, di fatto, non è mai stato accantonato. Il no di gennaio era motivato dalla volontà di salvare in ogni modo il club dallo spettro della retrocessione, ma adesso qualcosa potrebbe cambiare. Ha un contratto fino al 2022 ed in questo caso l’ultima parola oltre che del giocatore sarà del nuovo allenatore.

C’è poi Fabio Pisacane del Cagliari, centrale che all’occorrenza può spostarsi anche sulle fasce, mentre su Juan Jesus si continua a riflettere. Non solo per i costi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

NAZIONE, 45 MILIONI PER DE PAUL? NO, NON PIÙ. L’IDEA DELLA FIORENTINA È QUELLA DI INSERIRE NELLA TRATTATIVA…