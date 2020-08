Un anno fa la Fiorentina aveva provato a prendere Rodrigo De Paul ma l’Udinese aveva risposto “no”. Ora per i bianconeri chiedere 45 milioni dopo la stagione “normale” è un’utopia. Nella trattativa possono rientrare Vlahovic-Sottil che andrebbero in prestito per un anno con opzione per il secondo. Con l’Empoli procede il lavoro su Samuele Ricci, gli azzurri vogliono rinnovare il prestito di Zurkowski. L’idea dei viola è quella di prenderlo e lasciarlo negli azzurri per un anno ma su di lui ci sono anche altri club. Lo scrive La Nazione.