Notizie Juan Jesus Fiorentina

Non è piaciuto al Napoli lo sfogo di Juan Jesus dopo il furto subito, il club lo mette in vendita
12 ottobre 2024 11:51
Juan Jesus denuncia un tentativo di furto subito: “Napoli è bella ma non mi sentirò più al sicuro”
09 ottobre 2024 12:20
Polveriera Napoli. Lite tra Di Lorenzo e Juan Jesus in spogliatoio perchè qualcuno non voleva il ritiro
29 aprile 2024 19:43
Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"
01 aprile 2024 21:45
Juan Jesus risponde: "Sono avvilito. Acerbi mi ha chiesto scusa ed il giorno dopo ha negato"
27 marzo 2024 18:06
Oltre alla sentenza da vergogna, anche la beffa: il Napoli non può fare ricorso contro Acerbi. Il motivo
27 marzo 2024 13:53
Acerbi-Juan Jesus, 10 giornate o nulla, ma spunta la terza opzione: "condotta gravemente antisportiva"
26 marzo 2024 13:42
Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate
24 marzo 2024 19:31
Acerbi nega frasi razziste, Juan Jesus si arrabbia: "Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora".
18 marzo 2024 22:38
Offese razziste di Acerbi a Juan Jesus, ora paga le conseguenze: escluso dalla lista di Spalletti
18 marzo 2024 17:04
Vlahovic fuori dalla TOP11 di giornata, Juan Jesus commenta sui social: "Ce l'ho io, dopo lo libero"
05 marzo 2024 21:08
I convocati del Napoli per la Fiorentina: Gollini se la guarda dalla tribuna, assenti anche Juan Jesus e Rahmani
08 ottobre 2023 11:38
Juan Jesus assente con la viola per un contatto con un positivo al Covid-19
03 marzo 2021 19:18
Retroscena Castrovilli, la Roma per lui aveva offerto Florenzi, Juan Jesus e Calafiori. Commisso chiedeva 40 milioni
03 marzo 2021 12:32
CorSport, l'ipotesi Criscito alla Fiorentina resta viva, questa volta arriverà il "sì"? Gli altri nomi per la difesa...
10 agosto 2020 10:24
CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite
04 agosto 2020 08:27
Nazione, alla Fiorentina piacciono Spinazzola e Juan Jesus. Scambio Florenzi-Biraghi con la Roma?
05 giugno 2020 12:08
CorSport, Asse caldo Firenze-Roma: Florenzi-Juan Jesus in viola e Biraghi in nerazzurro?
04 giugno 2020 11:16
Svelato un retroscena: ecco perchè Juan Jesus ha rifiutato a gennaio Fiorentina e Lecce
20 febbraio 2020 00:27
Pedullà, Criscito ha rotto con il Genoa, la Fiorentina ha pronti Juan Jesus o Laxalt come alternative
31 gennaio 2020 14:32
Pedullà, la Fiorentina aspetta la decisione di Criscito fino a stasera, se rifiuta i viola virano su Juan Jesus
30 gennaio 2020 18:47
Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"
25 gennaio 2020 16:49
TMW, G. Ferrari del Sassuolo è l'alternativa a Juan Jesus. Anche il Milan sul giocatore
24 gennaio 2020 22:04
Bucchioni: "La Fiorentina accelera su Amrabat può arrivare a giugno. I dettagli"
24 gennaio 2020 01:46
TMW, ai dettagli la trattativa tra Roma e Fiorentina per portare Juan Jesus a Firenze
23 gennaio 2020 19:43
Pedullà: "Cassata piace tantissimo potrebbe arrivare per 10 milioni. Su Juan Jesus..."
23 gennaio 2020 15:11
Gazzetta, vincere col Genoa. Poi Juan Jesus e due centrocampisti in arrivo. Mandragora..
23 gennaio 2020 08:34
Amoruso: "Ai viola manca un difensore ed un centrocampista. Juan Jesus non mi piace, non sa impostare"
22 gennaio 2020 20:20
CorSport, la Fiorentina ha il sì di Juan Jesus. Tra la Roma ed i viola c’è una distanza di 2 milioni
22 gennaio 2020 09:47
Accordo tra la Fiorentina e Juan Jesus, il difensore vuole solo Firenze, contratto di tre anni. Manca l'intesa con la Roma
21 gennaio 2020 15:04
Gazzetta, Iachini ha scelto il nuovo difensore. Sarà Juan Jesus. Colmabile la distanza con la Roma
21 gennaio 2020 08:31
Pedullà: "Occhio a Bonifazi in orbita viola, non è convinto dalla SPAL. Su Amrabat..."
20 gennaio 2020 15:08
Tuttosport, Fiorentina in pole per Juan Jesus. I viola offrono 4 milioni, la Roma ne vuole 7
18 gennaio 2020 12:43
Pedullà: "Trattativa ferma per Duncan, si valutano piste estere. Esterno offensivo non è una priorità"
17 gennaio 2020 15:36
Viola in pressing su Juan Jesus. Si valuta l'acquisto a titolo definitivo. Le ultime
16 gennaio 2020 13:36
Nazione, obiettivi viola: Juan Jesus-Bonifazi per la difesa, Meité-Duncan per il centrocampo
11 gennaio 2020 12:59
Corriere Fiorentino, la Roma chiede 8 milioni per Juan Jesus, la Fiorentina offre 3. Intesa a metà strada?
08 gennaio 2020 11:50
Sky, Fiorentina su Juan Jesus in uscita dai giallorossi. Sul difensore anche Cagliari e Atalanta
06 gennaio 2020 00:38
Corriere dello Sport, Fiorentina in pole su Juan Jesus, Cagliari defilato. Ma non c'è accordo sull'ingaggio
04 gennaio 2020 13:25
In uscita dalla Roma Juan Jesus. Fiorentina su di lui, i giallorossi lo valutano 6-7 milioni
02 gennaio 2020 13:02
Juan Jesus-Bologna, trattativa in standby. La Roma non vuole pagare l'ingaggio del difensore
31 dicembre 2019 20:47
La Gazzetta dello Sport: troppo alta la richiesta per Juan Jesus, la Roma piomba su Politano
30 dicembre 2019 12:39
Da Juan Jesus a Bonifazi i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina
23 dicembre 2019 16:22
Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi
17 dicembre 2019 12:40
Pradè per rinforzare la difesa viola segue Bonifazi del Torino e Juan Jesus della Roma
12 dicembre 2019 10:31
La Fiorentina vuole Juan Jesus, sogno Emre Can, Banega legato a Montella, Praet costa troppo. In attacco niente colpi
11 dicembre 2019 08:47
Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Juan Jesus per la difesa. Può giocare anche terzino sinistro
13 giugno 2018 00:38
Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...
06 giugno 2018 00:16
Juan Jesus: "La Fiorentina è in grande forma, sarà dura ma andiamo a vincere a Firenze"
02 novembre 2017 13:26
Nuovo logo Juventus: altro "copia incolla"? Quante similitudini. Pistocchi e Juan Jesus lo fanno notare...
17 gennaio 2017 19:54
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