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Notizie Juan Jesus Fiorentina

Non è piaciuto al Napoli lo sfogo di Juan Jesus dopo il furto subito, il club lo mette in vendita

12 ottobre 2024 11:51

Juan Jesus denuncia un tentativo di furto subito: “Napoli è bella ma non mi sentirò più al sicuro”

09 ottobre 2024 12:20

Polveriera Napoli. Lite tra Di Lorenzo e Juan Jesus in spogliatoio perchè qualcuno non voleva il ritiro

29 aprile 2024 19:43

Marotta: "Juan Jesus? Nessuna discriminazione, Acerbi ha espresso la verità oggettiva"

01 aprile 2024 21:45

Juan Jesus risponde: "Sono avvilito. Acerbi mi ha chiesto scusa ed il giorno dopo ha negato"

27 marzo 2024 18:06

Oltre alla sentenza da vergogna, anche la beffa: il Napoli non può fare ricorso contro Acerbi. Il motivo

27 marzo 2024 13:53

Acerbi-Juan Jesus, 10 giornate o nulla, ma spunta la terza opzione: "condotta gravemente antisportiva"

26 marzo 2024 13:42

Domani o martedì la decisione sulla squalifica di Acerbi. Senza matrice razzista prenderà solo 2-3 giornate

24 marzo 2024 19:31

Acerbi nega frasi razziste, Juan Jesus si arrabbia: "Così non ci sto. Il razzismo si combatte qui e ora".

18 marzo 2024 22:38

Offese razziste di Acerbi a Juan Jesus, ora paga le conseguenze: escluso dalla lista di Spalletti

18 marzo 2024 17:04

Vlahovic fuori dalla TOP11 di giornata, Juan Jesus commenta sui social: "Ce l'ho io, dopo lo libero"

05 marzo 2024 21:08

I convocati del Napoli per la Fiorentina: Gollini se la guarda dalla tribuna, assenti anche Juan Jesus e Rahmani

08 ottobre 2023 11:38

Juan Jesus assente con la viola per un contatto con un positivo al Covid-19

03 marzo 2021 19:18

Retroscena Castrovilli, la Roma per lui aveva offerto Florenzi, Juan Jesus e Calafiori. Commisso chiedeva 40 milioni

03 marzo 2021 12:32

CorSport, l'ipotesi Criscito alla Fiorentina resta viva, questa volta arriverà il "sì"? Gli altri nomi per la difesa...

10 agosto 2020 10:24

CorSport, la Roma vuole Castrovilli: ai viola offre Florenzi, Juan Jesus e Calafiori come contropartite

04 agosto 2020 08:27

Nazione, alla Fiorentina piacciono Spinazzola e Juan Jesus. Scambio Florenzi-Biraghi con la Roma?

05 giugno 2020 12:08

CorSport, Asse caldo Firenze-Roma: Florenzi-Juan Jesus in viola e Biraghi in nerazzurro?

04 giugno 2020 11:16

Svelato un retroscena: ecco perchè Juan Jesus ha rifiutato a gennaio Fiorentina e Lecce

20 febbraio 2020 00:27

Pedullà, Criscito ha rotto con il Genoa, la Fiorentina ha pronti Juan Jesus o Laxalt come alternative

31 gennaio 2020 14:32

Pedullà, la Fiorentina aspetta la decisione di Criscito fino a stasera, se rifiuta i viola virano su Juan Jesus

30 gennaio 2020 18:47

Esclusiva Schira: "Alla fine arriveranno Duncan e Juan Jesus. Chiesa rigenerato da Iachini"

25 gennaio 2020 16:49

TMW, G. Ferrari del Sassuolo è l'alternativa a Juan Jesus. Anche il Milan sul giocatore

24 gennaio 2020 22:04

Bucchioni: "La Fiorentina accelera su Amrabat può arrivare a giugno. I dettagli"

24 gennaio 2020 01:46

TMW, ai dettagli la trattativa tra Roma e Fiorentina per portare Juan Jesus a Firenze

23 gennaio 2020 19:43

Pedullà: "Cassata piace tantissimo potrebbe arrivare per 10 milioni. Su Juan Jesus..."

23 gennaio 2020 15:11

Gazzetta, vincere col Genoa. Poi Juan Jesus e due centrocampisti in arrivo. Mandragora..

23 gennaio 2020 08:34

Amoruso: "Ai viola manca un difensore ed un centrocampista. Juan Jesus non mi piace, non sa impostare"

22 gennaio 2020 20:20

CorSport, la Fiorentina ha il sì di Juan Jesus. Tra la Roma ed i viola c’è una distanza di 2 milioni

22 gennaio 2020 09:47

Accordo tra la Fiorentina e Juan Jesus, il difensore vuole solo Firenze, contratto di tre anni. Manca l'intesa con la Roma

21 gennaio 2020 15:04

Gazzetta, Iachini ha scelto il nuovo difensore. Sarà Juan Jesus. Colmabile la distanza con la Roma

21 gennaio 2020 08:31

Pedullà: "Occhio a Bonifazi in orbita viola, non è convinto dalla SPAL. Su Amrabat..."

20 gennaio 2020 15:08

Tuttosport, Fiorentina in pole per Juan Jesus. I viola offrono 4 milioni, la Roma ne vuole 7

18 gennaio 2020 12:43

Pedullà: "Trattativa ferma per Duncan, si valutano piste estere. Esterno offensivo non è una priorità"

17 gennaio 2020 15:36

Viola in pressing su Juan Jesus. Si valuta l'acquisto a titolo definitivo. Le ultime

16 gennaio 2020 13:36

Nazione, obiettivi viola: Juan Jesus-Bonifazi per la difesa, Meité-Duncan per il centrocampo

11 gennaio 2020 12:59

Corriere Fiorentino, la Roma chiede 8 milioni per Juan Jesus, la Fiorentina offre 3. Intesa a metà strada?

08 gennaio 2020 11:50

Sky, Fiorentina su Juan Jesus in uscita dai giallorossi. Sul difensore anche Cagliari e Atalanta

06 gennaio 2020 00:38

Corriere dello Sport, Fiorentina in pole su Juan Jesus, Cagliari defilato. Ma non c'è accordo sull'ingaggio

04 gennaio 2020 13:25

In uscita dalla Roma Juan Jesus. Fiorentina su di lui, i giallorossi lo valutano 6-7 milioni

02 gennaio 2020 13:02

Juan Jesus-Bologna, trattativa in standby. La Roma non vuole pagare l'ingaggio del difensore

31 dicembre 2019 20:47

La Gazzetta dello Sport: troppo alta la richiesta per Juan Jesus, la Roma piomba su Politano

30 dicembre 2019 12:39

Da Juan Jesus a Bonifazi i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina

23 dicembre 2019 16:22

Fiorentina su Juan Jesus. Praet-Banega si allontanano mentre Kessie-Emre Can ingaggi proibitivi

17 dicembre 2019 12:40

Pradè per rinforzare la difesa viola segue Bonifazi del Torino e Juan Jesus della Roma

12 dicembre 2019 10:31

La Fiorentina vuole Juan Jesus, sogno Emre Can, Banega legato a Montella, Praet costa troppo. In attacco niente colpi

11 dicembre 2019 08:47

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Juan Jesus per la difesa. Può giocare anche terzino sinistro

13 giugno 2018 00:38

Casa Mercato Viola, offerta super dalla Roma per Veretout e Chiesa? Skhiri piace, El Shaarawy...

06 giugno 2018 00:16

Juan Jesus: "La Fiorentina è in grande forma, sarà dura ma andiamo a vincere a Firenze"

02 novembre 2017 13:26

Nuovo logo Juventus: altro "copia incolla"? Quante similitudini. Pistocchi e Juan Jesus lo fanno notare...

17 gennaio 2017 19:54

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