Labaro Viola

Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Juan Jesus per la difesa. Può giocare anche terzino sinistro

Secondo quanto riportato Premium Sport, la Fiorentina pensa a Juan Jesus, difensore della Roma, ideale per fare sia il centrale mancino che l'esterno basso a sinistra come alternativa a Biraghi o a Vi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 00:38
Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Juan Jesus per la difesa. Può giocare anche terzino sinistro -
Calciomercato
Fiorentina
Roma
Juan Jesus
Condividi

Secondo quanto riportato Premium Sport, la Fiorentina pensa a Juan Jesus, difensore della Roma, ideale per fare sia il centrale mancino che l'esterno basso a sinistra come alternativa a Biraghi o a Vitor Hugo. Sul brasiliano ci sono anche Marsiglia e Torino.

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok