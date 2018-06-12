Sport Mediaset, la Fiorentina vuole Juan Jesus per la difesa. Può giocare anche terzino sinistro
Secondo quanto riportato Premium Sport, la Fiorentina pensa a Juan Jesus, difensore della Roma, ideale per fare sia il centrale mancino che l'esterno basso a sinistra come alternativa a Biraghi o a Vi...
A cura di Redazione Labaroviola
13 giugno 2018 00:38
Secondo quanto riportato Premium Sport, la Fiorentina pensa a Juan Jesus, difensore della Roma, ideale per fare sia il centrale mancino che l'esterno basso a sinistra come alternativa a Biraghi o a Vitor Hugo. Sul brasiliano ci sono anche Marsiglia e Torino.
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