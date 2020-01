Pedullà ha parlato a Radio Bruno degli argomenti del mercato viola:

Cassata? Piace molto a Iachini, è un nome che va valutato e da inserire nella lista. Iachini lo ha allenato al Sassuolo. E’ un giocatore di gamba con buona tecnica, non ha tanto fisico. E’ nel pieno del percorso di crescita. Valutazione? Potrebbe arrivare in viola per almeno 10 milioni

Duncan ? E’ il primo obiettivo per il centrocampo, se il Sassuolo dimostra una minima apertura.

Ibanez alla Roma è fatta. Spero che la Fiorentina non vada su Juan Jesus, ma non sarebbe una notizia se alla fine andasse a Firenze.

Bonifazi? La Spal sta entrando nell’ordine di idee di chiudere la trattativa a prescindere da Iago Falque.