Notizie Bonifazi Fiorentina

Gazzetta, Verona in pole per Bonifazi ma spunta anche la Fiorentina, squadra molto più appetibile
02 gennaio 2024 10:00
La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto
08 ottobre 2023 13:52
Da Bologna non ci stanno: "Fiorentina abbordabile, senza quel palo di Orsolini niente espulsione"
13 marzo 2022 19:35
Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina
23 settembre 2020 09:21
Nazione, Ranieri andrà alla Spal in prestito secco. Iachini vorrebbe a Firenze Bonifazi-Strefezza
17 settembre 2020 09:39
Nazione, asse caldo Fiorentina-Spal. Ranieri a Ferrara e Bonifazi ed un centrocampista in viola
16 settembre 2020 08:59
Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi
15 settembre 2020 15:14
Retroscena, è stato Cairo a non voler cedere Bonifazi alla Fiorentina anche se aveva fatto un'offerta più ricca della Spal
28 gennaio 2020 13:16
Bucchioni: "La Fiorentina accelera su Amrabat può arrivare a giugno. I dettagli"
24 gennaio 2020 01:46
Sfuma Bonifazi per la Fiorentina, il Torino ha trovato l'accordo con la Spal. Prestito con obbligo di riscatto
23 gennaio 2020 19:53
Pedullà: "Cassata piace tantissimo potrebbe arrivare per 10 milioni. Su Juan Jesus..."
23 gennaio 2020 15:11
Pedullà: "Occhio a Bonifazi in orbita viola, non è convinto dalla SPAL. Su Amrabat..."
20 gennaio 2020 15:08
Nazione, obiettivi viola: Juan Jesus-Bonifazi per la difesa, Meité-Duncan per il centrocampo
11 gennaio 2020 12:59
Da Torino, Bonifazi vuole la Fiorentina ma la Spal offre soldi e insiste con Semplici. Le ultime
10 gennaio 2020 08:41
Spal, in arrivo Dabo dalla viola e Bonifazi dal Torino, obiettivo che sfuma per la Fiorentina
08 gennaio 2020 11:29
Sky, Bonifazi vicino alla Spal in prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni
07 gennaio 2020 23:48
Bonifazi, la Fiorentina ha offerto 12 milioni, ma a Cairo non bastano, ecco la richiesta
07 gennaio 2020 12:06
Iachini vuole Goldaniga per la difesa. Cutrone vicino, si lavora per Duncan e Bonifazi
03 gennaio 2020 18:59
I viola hanno presentato la prima offerta al Torino per Bonifazi. I granata chiedono 10 milioni
03 gennaio 2020 10:56
Gazzetta, Atalanta in pole position per Bonifazi del Torino ma la Fiorentina resta in corsa
02 gennaio 2020 11:10
Sky, domani incontro tra Atalanta e Torino per Bonifazi, i bergamaschi vogliono accelerare
02 gennaio 2020 00:29
Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...
01 gennaio 2020 12:38
Pedullà, alla Fiorentina è stato proposto lo svincolato Abate ma i viola puntano Bonifazi del Torino
31 dicembre 2019 12:59
Nazione, Kannemann, Bonifazi e Rojo: i tre nomi per la difesa viola. Addio a sorpresa in vista?
31 dicembre 2019 11:19
Asse di mercato Firenze-Torino. Scambio Badelj-Meité? Per Zaza e Bonifazi...
31 dicembre 2019 10:22
Pedullà, richiesta ufficiale della Fiorentina al Torino per Bonifazi. Folta concorrenza per lui
30 dicembre 2019 18:37
Gazzetta, per Duncan ci sono due ostacoli non piccoli. Piace Bonifazi per la difesa
30 dicembre 2019 10:45
Per la difesa nel mirino Bonifazi e Rojo. Iachini a centrocampo vuole Duncan
29 dicembre 2019 13:18
Fiorentina su Rojo del Manchester United. Il Torino apre alla cessione di Bonifazi
28 dicembre 2019 11:27
Da Juan Jesus a Bonifazi i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina
23 dicembre 2019 16:22
Nazione, brusca frenata per Florenzi, la Fiorentina lo vuole in prestito. In difesa si segue Bonifazi
18 dicembre 2019 11:58
Pradè per rinforzare la difesa viola segue Bonifazi del Torino e Juan Jesus della Roma
12 dicembre 2019 10:31
A gennaio un centrocampista e un difensore. Bonifazi del Torino nel mirino dei viola
22 novembre 2019 12:49
Di Marzio, la Fiorentina è su Bonifazi, lascerà il Torino a gennaio. Su di lui anche Bologna, Parma e Spal
19 novembre 2019 20:02
La Fiorentina resta interessata a Bonifazi del Torino. Cairo chiede per lui circa 20 milioni
15 novembre 2019 13:18
L'Inter non molla Biraghi. Fiorentina a caccia di un sostituto. Bonifazi e Murru sono i possibili nomi
20 agosto 2019 08:53
CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula
18 agosto 2019 11:13
Trattativa avanzata per Bonifazi. I granata lo valutano 15 milioni, presto l'incontro decisivo
15 agosto 2019 10:36
Pradè ha preso info per Bonifazi ma il Torino spara alto. Ceccherini è in uscita dai viola
14 agosto 2019 12:27
Di Marzio, spunta Bonifazi del Torino per la difesa viola. I gigliati tentano il sorpasso sulla Spal
13 agosto 2019 01:35
Tuttosport, la Fiorentina continua a seguire Bonifazi. Il Torino lo valuta 15 milioni. Tanta la concorrenza
27 luglio 2019 11:23
La Nazione, frenata per Lirola visto che i neroverdi chiedono 13 milioni. I viola pensano a Bonifazi
23 luglio 2019 13:14
La Fiorentina vuole Bonifazi e Demme. Per il regista del Lipsia valutazione di 15 milioni
15 luglio 2019 11:37
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