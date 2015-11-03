Labaro Viola

Notizie Bonifazi Fiorentina

Gazzetta, Verona in pole per Bonifazi ma spunta anche la Fiorentina, squadra molto più appetibile

02 gennaio 2024 10:00

La nuova fidanzata di Sottil è Angela Nasti, ex di Gollini e Bonifazi. Tronista di Uomini e Donne, le foto

08 ottobre 2023 13:52

Da Bologna non ci stanno: "Fiorentina abbordabile, senza quel palo di Orsolini niente espulsione"

13 marzo 2022 19:35

Corriere Fiorentino, Ceccherini vicino all'Hellas Verona. Torna di moda Criscito per la Fiorentina

23 settembre 2020 09:21

Nazione, Ranieri andrà alla Spal in prestito secco. Iachini vorrebbe a Firenze Bonifazi-Strefezza

17 settembre 2020 09:39

Nazione, asse caldo Fiorentina-Spal. Ranieri a Ferrara e Bonifazi ed un centrocampista in viola

16 settembre 2020 08:59

Ds della Spal al centro sportivo: si tratta per Ranieri, ma occhio alle occasioni Strefezza e Bonifazi

15 settembre 2020 15:14

Retroscena, è stato Cairo a non voler cedere Bonifazi alla Fiorentina anche se aveva fatto un'offerta più ricca della Spal

28 gennaio 2020 13:16

Bucchioni: "La Fiorentina accelera su Amrabat può arrivare a giugno. I dettagli"

24 gennaio 2020 01:46

Sfuma Bonifazi per la Fiorentina, il Torino ha trovato l'accordo con la Spal. Prestito con obbligo di riscatto

23 gennaio 2020 19:53

Pedullà: "Cassata piace tantissimo potrebbe arrivare per 10 milioni. Su Juan Jesus..."

23 gennaio 2020 15:11

Pedullà: "Occhio a Bonifazi in orbita viola, non è convinto dalla SPAL. Su Amrabat..."

20 gennaio 2020 15:08

Nazione, obiettivi viola: Juan Jesus-Bonifazi per la difesa, Meité-Duncan per il centrocampo

11 gennaio 2020 12:59

Da Torino, Bonifazi vuole la Fiorentina ma la Spal offre soldi e insiste con Semplici. Le ultime

10 gennaio 2020 08:41

Spal, in arrivo Dabo dalla viola e Bonifazi dal Torino, obiettivo che sfuma per la Fiorentina

08 gennaio 2020 11:29

Sky, Bonifazi vicino alla Spal in prestito con obbligo di riscatto a 11-12 milioni

07 gennaio 2020 23:48

Bonifazi, la Fiorentina ha offerto 12 milioni, ma a Cairo non bastano, ecco la richiesta

07 gennaio 2020 12:06

Iachini vuole Goldaniga per la difesa. Cutrone vicino, si lavora per Duncan e Bonifazi

03 gennaio 2020 18:59

I viola hanno presentato la prima offerta al Torino per Bonifazi. I granata chiedono 10 milioni

03 gennaio 2020 10:56

Gazzetta, Atalanta in pole position per Bonifazi del Torino ma la Fiorentina resta in corsa

02 gennaio 2020 11:10

Sky, domani incontro tra Atalanta e Torino per Bonifazi, i bergamaschi vogliono accelerare

02 gennaio 2020 00:29

Pedullà, per la difesa Bonifazi-Kannemann. Cutrone prima scelta, alternativa Petagna. Duncan...

01 gennaio 2020 12:38

Pedullà, alla Fiorentina è stato proposto lo svincolato Abate ma i viola puntano Bonifazi del Torino

31 dicembre 2019 12:59

Nazione, Kannemann, Bonifazi e Rojo: i tre nomi per la difesa viola. Addio a sorpresa in vista?

31 dicembre 2019 11:19

Asse di mercato Firenze-Torino. Scambio Badelj-Meité? Per Zaza e Bonifazi...

31 dicembre 2019 10:22

Pedullà, richiesta ufficiale della Fiorentina al Torino per Bonifazi. Folta concorrenza per lui

30 dicembre 2019 18:37

Gazzetta, per Duncan ci sono due ostacoli non piccoli. Piace Bonifazi per la difesa

30 dicembre 2019 10:45

Per la difesa nel mirino Bonifazi e Rojo. Iachini a centrocampo vuole Duncan

29 dicembre 2019 13:18

Fiorentina su Rojo del Manchester United. Il Torino apre alla cessione di Bonifazi

28 dicembre 2019 11:27

Da Juan Jesus a Bonifazi i nomi per rinforzare la difesa della Fiorentina

23 dicembre 2019 16:22

Nazione, brusca frenata per Florenzi, la Fiorentina lo vuole in prestito. In difesa si segue Bonifazi

18 dicembre 2019 11:58

Pradè per rinforzare la difesa viola segue Bonifazi del Torino e Juan Jesus della Roma

12 dicembre 2019 10:31

A gennaio un centrocampista e un difensore. Bonifazi del Torino nel mirino dei viola

22 novembre 2019 12:49

Di Marzio, la Fiorentina è su Bonifazi, lascerà il Torino a gennaio. Su di lui anche Bologna, Parma e Spal

19 novembre 2019 20:02

La Fiorentina resta interessata a Bonifazi del Torino. Cairo chiede per lui circa 20 milioni

15 novembre 2019 13:18

L'Inter non molla Biraghi. Fiorentina a caccia di un sostituto. Bonifazi e Murru sono i possibili nomi

20 agosto 2019 08:53

CorSport, in uscita Ceccherini e Rasmussen. Piace Bonifazi del Torino per la difesa, si lavora sulla formula

18 agosto 2019 11:13

Trattativa avanzata per Bonifazi. I granata lo valutano 15 milioni, presto l'incontro decisivo

15 agosto 2019 10:36

Pradè ha preso info per Bonifazi ma il Torino spara alto. Ceccherini è in uscita dai viola

14 agosto 2019 12:27

Di Marzio, spunta Bonifazi del Torino per la difesa viola. I gigliati tentano il sorpasso sulla Spal

13 agosto 2019 01:35

Tuttosport, la Fiorentina continua a seguire Bonifazi. Il Torino lo valuta 15 milioni. Tanta la concorrenza

27 luglio 2019 11:23

La Nazione, frenata per Lirola visto che i neroverdi chiedono 13 milioni. I viola pensano a Bonifazi

23 luglio 2019 13:14

La Fiorentina vuole Bonifazi e Demme. Per il regista del Lipsia valutazione di 15 milioni

15 luglio 2019 11:37

La Fiorentina è interessata al difensore del Torino in prestito alla Spal Kevin Bonifazi

09 maggio 2019 10:56

Archivio

Esplora l'archivio di Bonifazi

Sett. 1
Sett. 40
Sett. 10
Sett. 39 Sett. 38 Sett. 5 Sett. 4 Sett. 2 Sett. 1
Sett. 52 Sett. 51 Sett. 50 Sett. 47 Sett. 46 Sett. 34 Sett. 33 Sett. 30 Sett. 29 Sett. 19