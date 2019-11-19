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Di Marzio, la Fiorentina è su Bonifazi, lascerà il Torino a gennaio. Su di lui anche Bologna, Parma e Spal

Kevin Bonifazi è pronto a dire addio al Torino. Il difensore che anche in questa stagione sta trovando poco spazio in granata, con ogni probabilità saluterà la squadra di Mazzarri a gennaio. Su di lui...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 novembre 2019 20:02
Di Marzio, la Fiorentina è su Bonifazi, lascerà il Torino a gennaio. Su di lui anche Bologna, Parma e Spal -
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Kevin Bonifazi è pronto a dire addio al Torino. Il difensore che anche in questa stagione sta trovando poco spazio in granata, con ogni probabilità saluterà la squadra di Mazzarri a gennaio. Su di lui ci sono Bologna, Fiorentina, Parma e Spal (con cui ha segnato il primo gol in Serie A): tutte squadre già interessate in passato con una (quella di Semplici) nella quale è cresciuto e il cui ambiente conosce molto bene. Il Torino sta parlando con tutte ma deve ancora far capire quale possa essere la modalità di trasferimento: dal prestito con diritto (ed eventuale controdiritto), al titolo definitivo. Si valutano tutte le strade possibili, con il giocatore in attesa di conoscere il proprio futuro.

 

Gianlucadimarzio.com

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