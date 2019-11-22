A gennaio un centrocampista e un difensore. Bonifazi del Torino nel mirino dei viola
Secondo quanto scrive Repubblica la Fiorentina è già al lavoro per gennaio. Gli obiettivi sono l'acquisto di un centrocampista e di un difensore. Per la difesa viola Pradè sta seguendo Bonifazi del To...
A cura di Redazione Labaroviola
22 novembre 2019 12:49
Secondo quanto scrive Repubblica la Fiorentina è già al lavoro per gennaio. Gli obiettivi sono l'acquisto di un centrocampista e di un difensore. Per la difesa viola Pradè sta seguendo Bonifazi del Torino, sembra essere lui il prescelto. I viola l'hanno cercato già in estate ma le richieste del Torino erano alte, ora a gennaio ci riproveranno.