A gennaio un centrocampista e un difensore. Bonifazi del Torino nel mirino dei viola

Secondo quanto scrive Repubblica la Fiorentina è già al lavoro per gennaio. Gli obiettivi sono l'acquisto di un centrocampista e di un difensore. Per la difesa viola Pradè sta seguendo Bonifazi del To...

A cura di Redazione Labaroviola 22 novembre 2019 12:49

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