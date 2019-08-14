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Pradè ha preso info per Bonifazi ma il Torino spara alto. Ceccherini è in uscita dai viola

Secondo quanto scrive La Nazione il ds viola Daniele Pradè ha preso informazioni per Kevin Bonifazi del Torino. Questo conferma quindi che Ceccherini potrebbe lasciare la Fiorentina. Il difensore livo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 agosto 2019 12:27
Pradè ha preso info per Bonifazi ma il Torino spara alto. Ceccherini è in uscita dai viola -
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Secondo quanto scrive La Nazione il ds viola Daniele Pradè ha preso informazioni per Kevin Bonifazi del Torino. Questo conferma quindi che Ceccherini potrebbe lasciare la Fiorentina. Il difensore livornese infatti potrebbe essere la contropartita per De Paul. L'ostacolo è l'altissimo prezzo che il Torino chiede per l'italiano visto che recentemente hanno rifiutato un'offerta pari a 13 milioni della Spal.

 

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