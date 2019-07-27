Tuttosport, la Fiorentina continua a seguire Bonifazi. Il Torino lo valuta 15 milioni. Tanta la concorrenza

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Fiorentina segue il profilo di Kevin Bonifazi del Torino. La Spal lo aveva riscattato per 10 milioni ma la società granata ha applicato il controriscatto ad 11 vis...

Secondo quanto scrive Tuttosport, la Fiorentina segue il profilo di Kevin Bonifazi del Torino. La Spal lo aveva riscattato per 10 milioni ma la società granata ha applicato il controriscatto ad 11 visto che sul mercato il ragazzo è richiestissimo. Il Torino chiede 15 milioni per il giovane, per meno non tratta. I viola devono però battere la concorrenza di Spal, Udinese, Parma, Bologna e Roma.