Trattativa avanzata per Bonifazi. I granata lo valutano 15 milioni, presto l'incontro decisivo
Secondo quanto scrive La Repubblica per la difesa la Fiorentina ha scelto Kevin Bonifazi del Torino. La trattativa è in stato avanzato, sono ore decisive per il suo arrivo. La formula potrebbe essere...
A cura di Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 10:36
Secondo quanto scrive La Repubblica per la difesa la Fiorentina ha scelto Kevin Bonifazi del Torino. La trattativa è in stato avanzato, sono ore decisive per il suo arrivo. La formula potrebbe essere prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Torino lo valuta 15 milioni. Con lui i viola potrebbero schierarsi anche con la difesa a tre. L'incontro decisivo potrebbe esserci dopo la gara d'Europa League.