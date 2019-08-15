Trattativa avanzata per Bonifazi. I granata lo valutano 15 milioni, presto l'incontro decisivo

Secondo quanto scrive La Repubblica per la difesa la Fiorentina ha scelto Kevin Bonifazi del Torino. La trattativa è in stato avanzato, sono ore decisive per il suo arrivo. La formula potrebbe essere...

A cura di Redazione Labaroviola 15 agosto 2019 10:36

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