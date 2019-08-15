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In Coppa Italia Ranieri e Sottil sono titolari. In attacco dovrebbe esserci Boateng

Si avvicina sempre più l'esordio in Coppa Italia della formazione di Montella. Domenica al Franchi la Fiorentina affronterà il Monza. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i viola schierano l...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 agosto 2019 10:44
In Coppa Italia Ranieri e Sottil sono titolari. In attacco dovrebbe esserci Boateng -
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Si avvicina sempre più l'esordio in Coppa Italia della formazione di Montella. Domenica al Franchi la Fiorentina affronterà il Monza. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport i viola schierano la coppia Milenkovic-Ranieri in difesa vista la squalifica di Pezzella. In attacco il tridente sarà Boateng-Chiesa-Sottil. Il capitano sarà Benassi.

 

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