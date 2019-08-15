La Fiorentina prova l'assalto a De Paul. L'Udinese lo valuta 35 milioni. Il suo ingaggio è abbordabile

Secondo La Repubblica i dirigenti viola vogliono regalare un esterno di spessore a Montella. È lui il vero sogno di mercato. L'Udinese chiedeva 40 milioni, ora il prezzo è sceso a 35 milioni ma ulteri...

Secondo La Repubblica i dirigenti viola vogliono regalare un esterno di spessore a Montella. È lui il vero sogno di mercato. L'Udinese chiedeva 40 milioni, ora il prezzo è sceso a 35 milioni ma ulteriori sconti da parte del club friulano non ci saranno. La Fiorentina proverà un assalto per concludere l'operazione entro fine settimana. Pradè però lavora anche su delle alternative, Suso sembra ormai sfumato. L'argentino ad ora ha un ingaggio pari a 500 mila euro ed un contratto in scadenza nel giugno 2021.