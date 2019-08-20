L'Inter non molla Biraghi. Fiorentina a caccia di un sostituto. Bonifazi e Murru sono i possibili nomi
Secondo quanto riporta La Nazione, l'Inter non molla la presa su Cristiano Biraghi. La Fiorentina sta cercando di trovare un sostituto. Per Kevin Bonifazi il Torino chiede 15 milioni mentre per Nicola...
A cura di Redazione Labaroviola
20 agosto 2019 08:53
Secondo quanto riporta La Nazione, l'Inter non molla la presa su Cristiano Biraghi. La Fiorentina sta cercando di trovare un sostituto. Per Kevin Bonifazi il Torino chiede 15 milioni mentre per Nicola Murru la Sampdoria ne vuole 14, un costo eccessivo per la dirigenza viola.
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