Pradè per rinforzare la difesa viola segue Bonifazi del Torino e Juan Jesus della Roma
Pradè è al lavoro per rendere già a gennaio la squadra più competitiva visto che ad ora l'obiettivo è la salvezza. Per il mercato invernale la Fiorentina sta seguendo anche due difensori vale a dire B...
A cura di Redazione Labaroviola
12 dicembre 2019 10:31
Pradè è al lavoro per rendere già a gennaio la squadra più competitiva visto che ad ora l'obiettivo è la salvezza. Per il mercato invernale la Fiorentina sta seguendo anche due difensori vale a dire Bonifazi del Torino, già trattato in estate e Juan Jesus della Roma il quale sta trovando poco spazio in stagione. Per quanto riguarda il difensore granata molto dipenderà dalle richieste del Toro. A ripotarlo è La Repubblica.