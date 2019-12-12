Pradè per rinforzare la difesa viola segue Bonifazi del Torino e Juan Jesus della Roma

Pradè è al lavoro per rendere già a gennaio la squadra più competitiva visto che ad ora l'obiettivo è la salvezza. Per il mercato invernale la Fiorentina sta seguendo anche due difensori vale a dire B...

A cura di Redazione Labaroviola 12 dicembre 2019 10:31

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